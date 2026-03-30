Алекс Раева призна за "Капките"

Алекс Раева направи откровено признание за участието си в "Като две капки вода", като разкри, че дълго време е отказвала поканите за шоуто.

„Логично беше да отказвам, защото не се чувствах готова. За това нещо си трябват, както се казва – топки!", сподели певицата за рубриката "Елизабетско" в "На кафе" по Нова тв.

Тя обаче усеща, че именно този сезон е нейният момент.

„Щастлива съм, че усетих кога е точният момент, защото хората, с които съм, създадохме едно истинско семейство", призна Раева.

По думите ѝ атмосферата в шоуто е напълно искрена.

„Не е изиграно това нещо – всички си помагаме, интересуваме се един от друг, подкрепяме се за образите и преодоляването на сценичната треска", добави тя.

Раева не скри и възхищението си от Иво Димчев, като подчерта, че той активно помага и дава ценни съвети на участниците, сред които и Виктор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com