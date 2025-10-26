Папа Лъв XIV получи уникален подарък от български ученици

Сувенирна икона с образа на Христос Пантократор получи папа Лъв XIV от учениците на Средно училище "Вичо Грънчаров" в Горна Оряховица.

В началото на октомври младежи и девойки от сдружение "Български младежки гвардейски отряди" се срещнаха с папа Лъв XIV.

В делегацията участва и Андрея Аврамова от Горна Оряховица.

"От нашето училище взехме икона, която е изработена от 11 клас, керамика - специално за папата. Когато той беше до нас да ни даде благословия, директорката на младежки гвардейски отряди му подаде подаръка. Папа Лъв XIV обърна внимание на нашия подарък и има снимки, документирани с него", разказа ученичката пред Bulgaria ON AIR.

Сувенирната икона с изображението на Христос Пантократор е изработена от единадесетокласничката от училище "Вичо Грънчаров" в Горна Оряховица Пламена Пейкова.

"Иконата е изработена от глина. Процесът е много интересен - глината се пече, след това се глазира и иконата е готова. За изработката използвах византийски образец на иконата, която е на Христос Пантократор", сподели тя.

Тази икона е една от първите византийски изображения на Христос Пантократор.

Керамични икони в ателието на училището се изработват от миналата година.

"Започнахме с децата да правим този тип сувенири, под формата на икони, по тяхно желание. Предизвика интерес. Образците, които ползват децата, са византийски, на нашите школи - на Самоковска, на Тревненска школа", каза преподавателят по иконография Пепи Камбурова.

Често, когато ученически делегации пътуват в чужбина, носят подаръци. Техни керамични икони има в Страсбург, в Брюксел...

"Това е начинът, пътят, по който да достигнем до децата – да се докоснат до вярата, да бъде повод да се говори за добродетелта индиректно, тъй като ценностите са особено важни за всеки един от нас. По пътя започнахме да ги губим и да ги променяме", посочи Нели Атанасова - директор на СУ "Вичо Грънчаров".

Икони и творби на учениците участват в благотворителни инициативи.

Техните преподаватели планират да ги обучават и на класическа иконопис, а след време да изненадат с творбите на талантливите ученици и българския патриарх Даниил.

