Невероятно! Том Круз свали 20 години с операция от бъдещето

Невероятно, но факт - Том Круз се подмлади. Мегазвездата на Холивуд се появи с лице, сякаш извадено от най-успешните му години на екрана. Актьорът, който през юли навърши 61, изглежда така, сякаш времето се е върнало назад и е заличило двайсет години от облика му, пише "Ретро".

Според упорити слухове, които циркулират в светските среди на Лос Анджелис, звездата се е подложил на напълно нова, иновативна процедура – нещо като тайнствен лифтинг от бъдещето. Говори се, че техниката съчетава специални лазери, клетъчна плазма и методи, пазени в тайна от широката публика. Лекарите, които го правят, приемат само най-големите знаменитости и държат процедурите далеч от обикновените клиники.

Резултатът обаче е поразителен. Кожата на Том е гладка и сияйна, а челюстта му изглежда толкова изваяна, колкото в годините, когато светът го обожаваше като екшън герой.

Любопитното е, че Том Круз не е единствен. Слуховете твърдят, че по същия метод са минали и други големи имена. Актрисата Кейт Бекинсейл, която винаги е държала на перфектния си външен вид, напоследък блести с толкова свежо лице, че мнозина подозират, че и тя е била в ръцете на същите специалисти.

