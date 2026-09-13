Том Круз неузнаваем. Подмлади се с 20 години
Мегазвездата на Холивуд се появи с лице, сякаш извадено от най-успешните му години на екрана
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Мегазвездата на Холивуд се появи с лице, сякаш извадено от най-успешните му години на екрана
И други холивудски звезди са пробвали тайния метод
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Хю Лори се подмладява като Брад Пит
Полезно е от време на време дамите да си дават сметка какво може да се случи с лицето и тялото им, примерно, след десетина години. За тази цел трябва...
Свалил е 10 години, коментират феновете му в социалните мрежи Брад Пит, който по време на "златните глобуси" връчи една от статуетките, предизвика ис...
Суха кожа? А сега какво ще правите? Лосионите и кремовете са необходима и съществена част от козметиката в шкафа ни, но храната, която консумираме не...
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Евелина Борисова разкрива на Ивана тайните на фраксела
Нов Южен Уелс. Австралийски и американски учени се надяват, че могат да приложат върху хора подмладяващ лек, с който успешно са върнали времето за дву...