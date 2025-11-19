Дълго пазена тайна падна. Том Круз призна за шокиращата раздяла с Никол Кидман

След години мълчание Том Круз проговори относно шокиращата раздяла на бившата му съпруга Никол Кидман с кънтри певеца Кийт Ърбан след 19 години брак.

63-годишният холивудски актьор, който беше женен за Никол от 1990 до 2001 г., е заявил, че раздялата на Никол с Кийт е „карма“ заради начина, по който тя се е отнесла с него след собствената им раздяла, когато той получи много по-малко обществено съчувствие, отколкото тя.

„Когато Том и Никол се разделиха, той пое цялата вина, а тя получи цялото съчувствие. Той беше изобразен като лошия... това остана с него години наред“, каза вътрешен човек пред International Business Times.

„Том беше наистина засегнат от начина, по който Никол се отнесе с раздялата им. Тя се появи по телевизията, направи коментари за ръста му и влезе в ролята на жертвата, докато той мълчеше и поемаше ударите“,добавя източникът.

Вътрешния човек добавя, че актьорът от „Мисията невъзможна“ се чувства „доказано прав“ сега, след като Никол се е разделила и с втория си съпруг.

„Дразнеше го, когато Кийт беше изобразен като светец, който се е появил на бял кон, така да се каже, и е спасил Никол от адския спомен за брака ѝ с Том“, казва източникът.

Той следи отблизо новините за развода ѝ, съчувства ѝ, тъй като знае колко много я боли. В същото време си позволява леко потупване по рамото и казва на близките си, че това е карма. В крайна сметка той си мислеше, че Никол и Кийт преувеличават любовта си, което очевидно е било така – оказа се, че е прав.“

Том и Никол бяха една от най-влиятелните двойки в Холивуд през 90-те години и шокираха света, когато обявиха раздялата си през 2001 г., според сведенията, заради отказа ѝ да приеме за себе си и двете им деца, Конър и Изабела, вярата в църквата на сциентологията.

През 2006 г. Том се ожени за трети път за актрисата Кейти Холмс и с нея има 19-годишна дъщеря Сури.

Том и Кейти се разведоха през 2012 г. и той е отчужден както от нея, така и от Сури.

Информацията за мнението на Том идва, след като Кийт Ърбан направи много изненадващо завръщане в социалните медии, след като мълчеше почти два месеца след шокиращата си раздяла с Никол.

58-годишната кънтри суперзвезда сподели публикация през уикенда, давайки на феновете поглед към новото американско риалити телевизионно състезание, наречено „Пътят“, водено от Блейк Шелтън.

Сериалът проследява 12 изгряващи кънтри музиканти, които се състезават да подгряват Ърбан по време на американското му турне.

В клипа Ърбан сподели лекомислен поглед назад към някои от най-запомнящите се прически през годините, докато обсъжда единствената си истинска страст – правенето на музика.

Ърбан откровено говори в първия епизод за предизвикателствата на живота на турне, описвайки моменти, в които е бил „напълно самотен и нещастен“.

