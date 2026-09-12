Виктор Николаев избухна в ефир заради...
Николаев предупреди, че буквално всеки е заплашен да остане с месеци без свидетелство за управление
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Николаев предупреди, че буквално всеки е заплашен да остане с месеци без свидетелство за управление
По първоначална информация е имало силно възпламеняване
Засега няма и нарушения във въздушния трафик заради облаците дим
„Малко прекалява с игрите, но нека се забавлява”, това коментира дъщеря му
Всички мъже са уморени от пошлост, смята Даниела
Инцидентът е бил причинен от взрив на цистерна с газ
Зрелищната гледка беше заснета от геолози, които прелетяха с хеликоптер над кратера
Бор. Четирима работници пострадаха при взрив в завода за сярна киселина в промишления комплекс за добив и топене на мед в град Бор в Източна Сърбия, п...
Бейрут. Пет ракети избухнаха в ливанския град Хермел. Той е един от бастионите на „Хизбулла", съобщи източник в местните сили за сигурност, предаде АФ...