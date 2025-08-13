Предмет от соца докара лудни пари на тези хора

Нов бизнес със стари стоки.

Находчиви техници изкупуват стара черна техника от времето на соца, за да добиват от нея злато. Александър Маринов вече повече от 25 години обикаля из великотърновска и съседните области и купува стари лампови телевизори и радиоприемници, пише dnesbg.com.

На собствениците, които искат да се отърват от отдавна неработещи вехтории, той плаща по 5-10 лв. на бройка.

След това мъжът, който по професия е електротехник, разглобява приемниците и отделя внимателно намиращото се там злато. То разбира се, е в минимално количество, но според Александър от 3-4 телезора може да се добие около грам от скъпоценния метал. В миналото за по-добра проводимост със злато са били свързвани част от елементите в приемниците.

Освен злато, от един стар телевизор или радио той отделя също малко сребро и мед, които също са ценни. „От трите елемента общо от един телевизионен приемник „Пирин“ например, като се приспадне сумата дадена за купуването му, спокойно може да се изкарат до 100-150 лв. чиста печалба“, категоричен е Александър.



Оказва се обаче, че освен в старите телевизионни и радиоприемници злато има и в още някои от съвременните електронни устройства, без които не можем в ежедневието си.

Така например от един мобилен телефон може да се извлече между 0,2 и 0,5 грама злато. Колкото по-стар е моделът, толкова по-голямо ще е количеството от благородния метал. Най-голямо е неговото съдържание в SIM картите и в дънните платки. Изчислено е например, че 1 тон стари смартфони съдържа около 10 тройунции злато, което се равнява на около 300-350 грама. А 200 лаптопа – около 5 тройунции или 150 грама от благородния метал.

Извличането на злато от техниката обаче не става толкова просто, тъй като то първо трябва да се отдели от примесите. За целта са необходими известни познания по химия и малка инвестиция. Платките се поставят в стъклен съд с разтвор, съставен от две части солна киселина и една част водороден пероксид. Изчаква се една седмица докато киселината отдели останалите елементи от златото и ги разтвори.

Белег за това е нейното потъмняване и отделянето на благородния метал под формата на златни люспи. Тези люспи се измиват с течаща вода, след това с метанол и отново се потапят за няколко часа във вода. Онези, които искат да съединят златните люспи в една по-голяма структура, трябва да ги поставят в паничка, в която да поставят малко боракс и да я нагреят. Бораксът разтваря златото и така то ще се съедини и спои и ще може по-лесно да се съхранява.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com