Всичко за Макаби

Следете всички новини, анализи и коментари за Макаби. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Гаджев отива в Израел

Гаджев отива в Израел

Владимир Гаджев е много близко до трансфер в "Макаби" (Хайфа). От израелския клуб не крият интереса си към него и вече няколко пъти са разговаряли с х...

30 януари | 12:00
0 коментара
4887
Ицо навит за Израел

Ицо навит за Израел

Христо Стоичков е готов отново да се пробва като треньор в чужбина. Той обяви, че с радост би работил в "Макаби" (Хайфа) пред сайта one.co.il. Същата...

07 април | 17:06
0 коментара
7931