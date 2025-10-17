Везенков поведе Олимпиакос към драматична победа над Макаби

Александър Везенков отново показа защо е сред най-ценените баскетболисти в Европа. Българският национал изведе Олимпиакос до драматична победа над Макаби Тел Авив в Белград, след като отбеляза 23 точки и взе 10 борби в двубой, завършил 95:94 за гръцкия тим. Петият кръг на Евролигата предложи и други емоционални сблъсъци – с победи за Дубай, Фенербахче и Олимпия Милано.

Везенков блести в Белград

Везенков изигра един от най-силните си мачове за сезона, въпреки че част от четвъртата четвърт прекара на пейката. Олимпиакос изоставаше с двуцифрена разлика малко преди края, но направи серия от 9:0, която върна интригата. Българинът реализира три наказателни удара 40 секунди преди сирената и намали изоставането до точка, а малко след това спечели борба и вкара решителна двойка, която донесе победата на тима от Пирея. С 23 точки и 10 борби той бе сред лидерите на отбора, заедно с Никола Милутинов, който също завърши с 23 точки. За Макаби най-резултатен бе Джеф Даутин с 24. След успеха Олимпиакос заема седмото място в класирането с три победи и две загуби, докато израелският тим остава предпоследен с едва един успех.

Дубай изненада Барселона

В друг вълнуващ сблъсък дебютантът в турнира – Дубай – постигна сензационна победа над Барселона с 83:78. Срещата започна с доминация на арабския тим, който поведе още в първата четвърт с девет точки, а въпреки временните колебания успя да задържи преднината си до края. Филип Петрушев бе големият герой на вечерта с 23 точки и 8 борби, докато съотборникът му Дуайн Бейкън добави 20. Барселона не намери отговор срещу агресивната защита на домакините и допусна третото си поражение. Двата тима вече имат по три победи и две загуби и заемат съответно шестото и седмото място в таблицата.

Фенербахче показа класа срещу Байерн

Шампионът от миналия сезон, Фенербахче, също се поздрави с убедителен успех – 88:73 срещу Байерн Мюнхен в Истанбул. Турският гранд започна колебливо и загуби първата четвърт, но след това демонстрира характер и контролира играта до края. Финландецът Микаел Янтунен бе най-резултатен с 15 точки, като получи солидна подкрепа от целия състав. За германците липсваше точност в стрелбата от разстояние, а слабата защита в третата четвърт окончателно реши изхода на мача. И двата отбора имат по два успеха и три поражения, което ги оставя в долната част на класирането.

Олимпия Милано надделя в Каунас

В последния мач от вечерта Олимпия Милано надигра Жалгирис като гост с 89:78 след силно второ полувреме. Италианците наваксаха изоставането си от първата четвърт и с постоянна игра в защита обърнаха резултата. Девин Букър и Куин Елис вкараха по 15 точки за Милано, докато Арнас Буткевичус отбеляза 20 за Жалгирис. Победата бе особено ценна за италианците, които прекъснаха серия от загуби и се изкачиха на 15-о място в таблицата. Въпреки поражението тимът от Каунас остава в челната петица.

