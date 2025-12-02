Ван Бастен с шокиращо изявление за футбола

Легендата на Аякс и холандския футбол Марко ван Бастен заяви, че в Европа няма страна, която да е по-притисната от футболните хулигани от родината му.

Повод за коментарите му станаха безредиците по време на мача на амстердамци с Грьонинген през уикенда. Феновете на Аякс запалиха огромно количество пиротехника и мачът бе прекратен.

"Дълбоко тъжно е. Това ли очакваше Йохан Кройф от "Арена"? Не съм ядосан, а разочарован. Това е напълно погрешно, но какво може да се направи? Няма държава в по-лошо положение от Нидерландия по отношение на всичко, което се случва около мачовете.

Тук феновете командват. Аякс, Фейенорд, ПСВ и други клубове имат ядра от привърженици, които са станали опасни. Това са големи групи и е трудно да се пребориш с тях. На ръба сме да ни трябват военните. Иначе как да се справим?"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com