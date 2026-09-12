Блестяща Лора. Две грешки я спряха за медал
Наредиха се на 14-о и 20-о място сред най-добрите 30 биатлонистки в света
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Наредиха се на 14-о и 20-о място сред най-добрите 30 биатлонистки в света
Милена Тодорова се представи най-добре от четирите ни биатлонистки в спринта на 7.5 километра
Тодорова завърши втора в масовия старт на 12.5 км
За да затвърди отличното си представяне през сезона
Поредно силно състезание в биатлона
Този път малко не й достигна за тройката
Биатлонистката ни взе бронз и в преследването
България имаше участие в две дисциплини в петия ден от вторите зимни олимпийски младежки игри в Лилехамер (Нор). Щафетата ни в биатлона в състав Милен...