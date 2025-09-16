Иван Кичев, кмет на Средец: Градът ни е пазител на българщината

„Средец е не само географска ширина, Средец е граждански дух пазител на традициите и българщината. Средец заслужава да има свой бранд, който вдъхновява“. Това заяви кметът на града Иван Кичев на откриването на форума “Бранд Средец – Магията на Странджа“, организиран от Общество „Културно наследство“ и община Средец, част от националната кампания на „Стандарт“ - „Чудесата на България“.

Според градоначалника дискусията е обединяваща. „Тя дава възможност да отпечатаме новата визитна картичка, базирайки се на дълбоките исторически корени, на културното ни наследство, на красотите на земята на Странджа планина и най-вече на трудолюбието на хората, живеещи тук, в нашия роден край да търсим нови възможности“.

Иван Кичев изрази своята убеденост, че чрез дискусията се отваря

страница, която ще даде нови възможности за развитие на общината като културен туризъм, като екологични пътувания, дай Боже, да се създадат и възможности за инвестиции, „които да подобрят качеството на живот на нашите съграждани“.

Кметът на Средец благодари на главния редактор на „Стандарт“

г-жа Славка Бозукова за организацията на събитието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com