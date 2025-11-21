Бранд България: Четирите сезона влизат в битката за туристи

Създаването на конкурентен и ясно разпознаваем Бранд България е приоритет, който трябва да обедини бизнес, наука и държавни институции. Това стана ясно по време на Първия конгрес „Бранд България – гостоприемство в четири сезона. През визията на младите таланти“, открит в УНСС.

Фокус върху модерната визия за страната

Ректорът на университета проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че правилното позициониране на България като туристическа дестинация започва с името и първото впечатление. Той припомни участието си в множество инициативи през последното десетилетие, свързани с популяризирането на страната, като отбеляза, че концепции като Пътя на виното, Орфей или Родопите могат да бъдат ценни, но понякога остават неразбираеми за хора, които не познават задълбочено българската история и култура. Според него развитието на бранда чрез концепцията за гостоприемство в четири сезона може да се превърне в ключ към по-разпознаваем туристически имидж.

Обединяване на академия, бизнес и институции

Проф. Димитров изрази удовлетворение, че Катедра „Икономика на туризма“ работи активно с бизнеса, реализира съвместни инициативи и получава сериозна подкрепа от туристическия сектор. Заместник-министърът на туризма Павлин Петров също приветства форума, като подчерта, че той обединява опита на академичната общност, смелостта на предприемачите и енергията на младите хора, които ще бъдат двигател на промяната.

Младите таланти предлагат решения

По време на конгреса за първи път студенти от най-добрите екипи в УНСС, представляващи 28 специалности и над 1500 участници, представят свои видеопроекти за популяризиране на България в деветте туристически региона. Жури от експерти ще определи победителите, а дискусиите ще се съсредоточат върху потенциала на страната в здравния, бизнес и културния туризъм. Сред официалните гости на събитието са представители на туристически организации, ръководители на катедри в университета и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

