Красимира  Костова, РИМ Средец: Правим и образователен туризъм

„Агенция „Пътна инфраструктура“ ни съдейства за популяризирането на археологическите паметници на територията на община Средец. Като част от западната част на Бургаския залив имаме шанс да съчетаваме полето и планината.

А „Деултум“ е първата римска колония на територията на България. Бургаска област е с огромен шанс да има три колонии – две пред римски и една римска“. Това каза директорът на РИМ, Средец Красимира Костова на форума „Бранд България – Магията на Странджа“, организиран от Общество „Културно наследство“ и община Средец – част от националната кампания „Чудесата на България“.

Г-жа Костова припомни, че Средец е със значими обекти. Като сложим в допълнение Поморие (древното Анхиало) и района на Аква Калиде не е изключително богат.

„Разбира се, това богатство е характерно и за целия балкански полуостров. Удобствата на пътищата са водили хората от древността в него. В „Деултум“ има проучени обекти с разкрити огромни обеми от римските терми, каза още г-жа Костова.

Тя уточни, че резерватът е в добро състояние, независимо че той няма консервация и реставрация. И още: „Ние сме на ниво аварийна консервация, за да не се разпаднат археологическите структури“.

В Средец има музейна експозиция и археологическа база, в която се случват различни международни школи, става ясно още от думите на директора на РИМ. Г-жа Костова заяви, че

световни топ учени по нумизматика наскоро са гостували в града. „А това е възможност за образователен туризъм“.

В Средец се провеждат фестивали, както и различни образователни програми с училища, с университети.

„Общината е събрана и всички етнографски групи, които се намират на Странджа и в предпланината. Това ни провокира да подготвим проект за Байловата къща, като заимстваме от опита на Турция. В къщата ще се съхраняват ръкоделия, които отпадат от ежедневието“, допълни г-жа Костова.

По думите й в Средновековната църква в Дебелт вероятно е покръстен княз Борис - Михаил.

Единственият действащ манастир на Странджа е Свети „Живоприемний източник“ в Голямо Буково. Край него са проучени средновековни гробове, обяви още г-жа Костова.

