Славка Бозукова: Изграждаме Бранд Странджа от портата й Средец

Днес сме се събрали тук, за да си говорим за бъдещето на Средец. Бъдещето, което е отколешна мечта на всички вас - на основата на богатото културно наследство, традиции, странджански дух и вяра, регионът да се обнови, да се създаде поминък, туристи, инвеститори.

Днешната ни среща се провежда с двумесечно закъснение. Трябваше да се състои в деня, в който Националният археологически резерват „Деултум“ открива прекрасен фестивал на античното изкуство „Деултум – малкият Рим в Тракия“. Бих искала да поздравя г-жа Костова и целия екип, както и всички местни хора - за впечатляващи възстановки, гладиаторски битки, древни игри, римска кухня. За цялата незабравима атракция, с която пресъздадохте епохата на късната античност. А също така достойно разполагате 45 години от началото на археологическите проучвания на първата римска колония на територията на днешна България.

Заради пожарите не успяхме да дойдем. Но мислено преживявате тревогите и неволите, които ви спохождат през последните нагорещени юлски и августовски дни. Това препятствие, през което преминахте, Слава Богу, не носи най-страшното – човешки жертви. Но то даде ясния сигнал към властите – местни, национални – за усилване на мерките за защита на населението. За усилване на проверките за спазването на техническата дисциплина на всички икономически субекти. Даде и още един ясен сигнал – че само с обединените действия на изпълнителна, местна власт, на местните хора, можем да преодолеем трудностите и да вървим напред.

За съжаление, много малко неща могат да ни обединят днес, в чудовищното разделение, в което живеем. Едно от тях обаче е темата, която днес не е събрала – бъдещето на основата на миналото – на богатото културно и природно наследство на този край. Бъдещето, което не носи новини за бедствия, новини за бедствия, за бедност, а превръща Средец в атрактивна за живеене, за бизнес и за туризъм община.

Днес сме се събрали да се опитаме да сложим началото на Бранд Странджа именно от неговия порт – Средец. Да се ​​опитаме да формулираме новия модерен разказ за културата и туризма. Разбира се, в центъра на разказа е магията на Странджа. Това, което имате като културноисторическо и природно наследство, традиции, обичаи, екопътеки, гозби, песни, винарски изби не е само уникално за България. Но то е и най-мистичното, най-непознатото, а значи и най-желаното.

В днешния туристически свят, в който другият туризъм мъчи големите европейски градове, в който новият мода е вътрешен туризъм, далеч от шума, тълпите и замърсяванията, мистичната Странджа, пълен със загадки и енергия от хилядолетия, има отворен прозорец, за да се превърне в един от ниновите туристически дестинации.

Всеки един бранд има своя вълнуващ разказ, но е успешен само когато се пише с ясна визия, конкретни практики и с общи усилия на хората и властта. Поради това и благодаря за настаняването днес на заместник-министрите Ирена Георгиева и Тодор Чобанов, на областния управител Владимир Крумов, на кметовете на Приморско, Ахтопол, Камено, Дебелт, Малко Търново, на Красимира Костова, на Димитър Недев, на Ива Гацова, на общинския съвет на Средец и на всички, които милеят за Чудесата на Средец.

Брандът винаги се гради около обект, който е добре разпознаваем, атрактивен и на добра локация. За Долината на Струма – това е Хераклея Синтика, за Източните Родопи – това е Перперикон, за Северозапада – това са Белоградчишките скали. За Странджа - това е Деултум, първата римска колония от източните ветерани. Проучвана от 45 години, социализирана, един от най-големите ни резервати, арена на атракции. Как точно държавата защитава и акцентира върху историко- археологическите си резервати, ще бъде една от темите на дискусията ни малко по-късно.

В бранда естествено попадат и Долмените, наред с Марков камък - едни от най-впечатляващите, но и най-неизвестните. Както и онези, обрасли с треви 9 крепости, които никой още не е проучвал от страх заради иманярите. В бранда е и величествения манастир на Горно Буково, с легендата за Цар Борис и с надеждата, че тази година ще има специална литургия. Както и че поклонническият туризъм тепърва тук ще се развива.

В бранда са и са екопътеките, които водят до прекрасните възможности за риболовен туризъм, ако разбира се, държавата успее да социализира мястото така, че да е подходящо за къмпингуващи туристи. В бранда са и поредицата от винарски изби, в които магията на Чудесата се смесва с божествения еликсир на виното, както и местните кулинарни чудеса.

Както и Байловата къща в Средец, която се ремонтира по ТГС в момента, за да се превърне в къща на традициите и занаятите. За да се запазят странджанските носии и това да стане с работилница за млади хора, които да вплитат шевиците на тези носии в съвременното облекло. И най-вече - да учат и развиват талантите и след това да ги превърнат, дай боже, и в свой иновативен бизнес.

Бранд Странджа не е самоцел. Той е част от големия бранд Южно Черноморие с център Бургас. Бранд, който започва от несебърските храмове, минава през виното, солта и уникалната куполна гробница в Поморие, през Аква Калиде, пред остров Света Анастасия, през уникалните фестивали, през великолепната Русокастро, която вече е държавен приоритет, през созополските острови – Св. Анастасия и Св. Иван, през Белингташ, да чак до пещерите и долмените на Малко Търново и крепостта Маркели и винарските шата в Карнобат. Бранд, който ще превърне след няколко години Бургас в новата европейска столица за културата.

Откъде обаче трябва да се започне, за да бъде Средец добавена стойност на преживяванията на стотиците хиляди туристи, които ще дойдат за това събитие, което ни струва сега далеч, но животът толкова бързо тече, че няма да усетим времето дотогава?

Трябва да се започне от пътищата, от липсващите табели, от цялата туристическа инфраструктура. Това е и фокусът на програмата на кмета – и на предишния, и на сегашния. С публиката си днес на дискусията доказателства, че политическите спорове бледнеят пред най-голямата цел – развитие на региона. Колкото обаче деен да е кметът, той не може да се справи сам - има нужда от всички вас, които отделихте от ценното си време, за да сте тук. Вие, народни представители, които да помогнат за инфраструктурата. Вие, господа зам. министри, които да сложат акцент върху Странджа. Вие, кметовете, които заедно да начертаете културните и туристически маршрути с представителите на културния сектор и бизнеса. И които ние, медиите, активно да популяризираме.

И така, нахвърляйки темите и проблемите, откривам днешната дискусия и давам думата на кмета на Средец.





