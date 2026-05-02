Петър Куленски пред СТАНДАРТ: Пазарджик е невидимият гръбнак на революцията

Градът ни е част от вътрешната революционна мрежа, изградена от Васил Левски, казва кметът на Пазарджик Петър Куленски

- Г-н Куленски, тази година страната ни е под знака на 150-годишнината от Априлското въстание от 1876 г. Пазарджик има своето значение в събитията от онази далечна пролет. Въпреки че градът не въстава открито, в него съществува местна българска общност, свързана с комитетската мрежа на Васил Левски още от началото на 70-те години на XIX век. Има данни за участие на местни дейци в укриване на оръжие, куриерска дейност и поддържане на връзки с по-активните центрове като Панагюрище.

Как днес оценявате ролята на Пазарджик като част от революционната мрежа, изградена от Васил Левски, и смятате ли, че тази по-тиха, но важна дейност на местните дейци е достатъчно позната на обществеността?

- Ролята на Пазарджик в събитията около Априлското въстание не е толкова видима, колкото тази на утвърдени центрове като Панагюрище, но това в никакъв случай не я прави по-малко значима. Напротив – градът ни е част от вътрешната революционна мрежа, изградена от Васил Левски, която има ключово значение за подготовката на националноосвободителното движение.

Пазарджик е пример как една общност може да допринася за голяма кауза не само чрез открити действия, а и чрез последователна, тиха и често рискована дейност – укриване на оръжие, поддържане на връзки, куриерска работа. Без тази основа организацията на въстанието би била невъзможна. В този смисъл градът ни е част от „невидимия гръбнак“ на революцията.

Тази роля все още не е достатъчно добре позната. Историята естествено акцентира върху най-драматичните моменти, но е важно да помним и хората, които са работили тихо и последователно. Именно те правят възможни големите събития.

- След разгрома на въстанието се появява една по-тиха, но важна форма на подкрепа. В града и околните села има случаи на укриване на бежанци от разрушените райони – хора от Батак, Перущица и други селища търсят спасение извън зоните на най-тежките репресии. Част от местното население оказва помощ – с подслон, храна или посредничество. Това не е масово документирано, но присъства в спомените и регионалните изследвания.

Как, според Вас тази човешка солидарност може да бъде по-добре разказана и съхранена днес?

- След събитията около Априлското въстание и трагедиите в Батак и Перущица, в Пазарджик и околните селища се проявява една по-тиха, но изключително ценна форма на подкрепа – местни хора помагат на бежанци с подслон, храна и съдействие.

Тази човешка солидарност не винаги е подробно документирана, но е запазена в спомените и регионалните изследвания. Именно затова е важно днес да й дадем по-голяма видимост – чрез образованието, чрез събиране на местни разкази и чрез културни инициативи. Така съхраняваме не само историческата памет, но и ценности като съпричастност и взаимопомощ.

- Пазарджик има значение като място, през което минават чуждестранни наблюдатели като Джанюариъс Макгахан и Юджийн Скайлър. Макар самият град да не е сцена на кланета, той е част от маршрута, по който истината за случилото се достига до Европа. В този смисъл той участва – макар и косвено – в процеса на разкриване на събитията.

Виждате ли потенциал тази историческа връзка да бъде по-активно представена като част от културния образ на града?

- Пазарджик има своя принос в разкриването на истината след събитията около Априлското въстание. Макар да не е пряка сцена на насилията, градът е част от маршрута на личности като Джанюариъс Макгахан и Юджийн Скайлър, чиито свидетелства достигат до Европа и оказват силно влияние върху общественото мнение.

Тази връзка има потенциал да бъде представяна по-активно – чрез тематични маршрути, изложби и културни инициативи. Това е възможност да покажем мястото на Пазарджик в по-широкия европейски контекст и да обогатим културния образ на града.

- Често се подчертава, че Пазарджик се откроява с добри резултати в управлението на отпадъците и висок дял на рециклиране, което поставя областта над средните нива за страната.

Какви конкретни политики и решения стоят зад този напредък и как общината планира да надгради постигнатото в екологично отношение?

- Постигнатите резултати в управлението на отпадъците са резултат от последователна политика – разширяване на системите за разделно събиране, инвестиции в инфраструктура и по-строг контрол. Важен фактор е и активното участие на гражданите и бизнеса.

Създаването на общинско предприятие „Чистота“ е ключова стъпка – то дава възможност за по-добра организация, по-бърза реакция и пряк контрол върху дейностите по почистване и поддръжка. Това води до по-високо качество и по-ефективно използване на ресурсите.

Следващият етап е модернизация, внедряване на по-интелигентни решения и още по-висока степен на рециклиране, както и работа в посока намаляване на отпадъците още при източника.

- Данните показват, че местната администрация се развива в посока на по-добри електронни услуги и по-лесен достъп за гражданите до административни процеси.

Кои са най-важните стъпки, които общината е предприела в тази посока, и какви са следващите приоритети за дигитализация на услугите в Пазарджик?

- Развитието на електронните услуги е сред основните ни приоритети, защото улеснява гражданите и прави администрацията по-ефективна. Разширихме обхвата на онлайн услугите, оптимизирахме процесите и намалихме административната тежест.

Въведохме и електронна система за прием в детските градини, която значително улеснява родителите.

Работим за по-добра свързаност между системите, по-бърз обмен на информация и по-кратки срокове за обслужване. Целта ни е администрацията да бъде максимално достъпна, удобна и ориентирана към хората.

- Пазарджик поддържа активен културен и спортен живот, с успехи на местни клубове и редовни събития, които привличат обществен интерес.

Каква е ролята на общината в подкрепата на тези инициативи и как виждате развитието на града като културен и спортен център в региона?

- Общината има активна и стратегическа роля в развитието на културния и спортния живот в Пазарджик – чрез финансиране, поддръжка на инфраструктурата и партньорства с местни организации и клубове. Нашата цел е да създаваме устойчива среда, в която талантите се развиват, а събитията привличат все по-широка аудитория.

В тази посока работихме и по проекта „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“, който реализирахме по Националния план за възстановяване и устойчивост. С него разширихме културното предлагане чрез създаването на 35 нови и иновативни културни продукти и засилихме участието на гражданите в културния живот. Паралелно с това предстои реализацията на проект „Талантливото поколение на Пазарджик“, по Програма „Образование“, насочен към насърчаване на талантите сред деца и ученици. В нея ще се включат стотици участници, включително деца с различен майчин език, което е важна стъпка към по-голяма интеграция и равен достъп до възможности.

Дейностите включват разнообразни форми на обучение в областта на образованието, културата и спорта – школи, ателиета, STEM клубове и майсторски класове, както и състезания, участия и стипендии за най-изявените ученици. Кулминацията ще бъде „Парад на талантите“, който ще даде видимост на постигнатото.

Тези инициативи показват ясната ни посока – да развиваме Пазарджик като модерен културен и спортен център, който не само подкрепя традициите, но и инвестира в бъдещето чрез младите хора.

- В последните седмици в Пазарджик вече беше открит първият напълно завършен саниран блок, а паралелно с това продължава изпълнението на още над десет проекта, обхващащи хиляди жители и значителен жилищен фонд.

Как оценявате напредъка на програмата за саниране към момента и какви ще бъдат следващите етапи, така че повече граждани да усетят реалните ползи от тази инвестиция в градската среда?

- Напредъкът по програмата за саниране е видим и окуражаващ. Първият напълно обновен блок е ясен знак, че процесът върви в правилната посока, а работата по още редица сгради показва мащаба на тази инвестиция.

Санирането подобрява не само визията, но и енергийната ефективност, комфорта и дълготрайността на сградите. Това е инвестиция с дългосрочен ефект върху качеството на живот.

Следващите стъпки са свързани с ускоряване на процеса, включване на нови сгради и по-добра информираност на гражданите, така че все повече хора да се възползват от тези възможности.

