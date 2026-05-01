Чудесата оживяват в Бургас! Уникалният спектакъл

Валя Балканска извисява космическия си глас, Хасан и Ибрахим вдигат младите на крака

Чудесата на България оживяват в Бургас. На 4 май 2026 г. Културен дом - НХК става сцена на времето. Спектакълът "България - страна на Чудесата. Дух и вяра", който докосна сърцата на всички българи в Деня на Народните будители миналата година, гостува на морската перла.

Бургазлии и гостите на града ще се насладят на вълнуващото пътешествие на българския дух през вековете. По време на представлението, което се провежда с подкрепата на Община Бургас, ще бъдат раздадени и наградите за културно-историческо наследство в Южното Черноморие.

Спектакълът-церемония е специалният подарък за бургазлии и гостите на града от националната кампания „Чудесата на България“, която отбелязва юбилейната си 15-а година. Събитието се организира от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра. Специален акцент в него ще е подкрепата за кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата.

Космическият глас на Валя Балканска ще открие спектакъла. Сред пироните в него е невероятният дует между великата Мими Николова и Цецо Елвиса, които ще изпълнят вечния хит на примата на родната естрада „Замълчи, замълчи“. Новият живот на песента е в модерна версия.

Виртуозните пианисти Хасан и Ибрахим ще вдигнат на крака младите. Близнаците предсрочно завършиха образованието си в консерваторията в Маастрихт и концертът в Бургас е една от първите им големи изяви на родна сцена.

Хит в спектакъла ще е група "Петте сезона", а вокална формация "Морски песъчинки" с ръководител Милена Добрева ще докосне публиката със своята „Молитва за България“. Особено интересно ще е изпълнението на самодейна група за автентичен фолклор „Еркечко наследство“, която ще представи в песни и танци лазаруването.

Водещи на спектакъла-церемония са любимите български актьори Гергана Стоянова и Симеон Владов, коите ще поднесат и две специални изненади на бургаската публика.

По време на спектакъла – церемония „България – страна на Чудесата“ ще бъдат отличени археологическите открития, културно-историческите атракции, музеите, библиотеките, читалищата и традициите в Бургас и Южното Черноморие. Сред големите награди за призовете „Пазител на духовните чудеса“ и „Бранд Южно Черноморие“.

