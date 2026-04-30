Брацигово - Символите на свободата

За град Брацигово има много вълнуващи истории – за преселението на майсторите, които върнаха времето напред, за пренасянето на първия храст маслодайна роза, която се отглежда и до днес, но безспорно най - вълнуващата история е тази за славния Април 1876 година.

„…Брацигово падна подир славни битви…“ ще напише патриархът на българската литература Иван Вазов в своята „Епопея на забравените“, за да отреди най-полагащото се място на селището в най-романтичната пролет на България. А зад лаконичния израз се крият историите за 16 –те дни свобода извоювана с 1333 униформени въоръжени бойци, въстаническа артилерия с черешови топове и конница от 80 конника. А после след битките идват преговори с главнокомандващия редовната турска войска – блестящ урок по дипломация, позволил да не се допуснат кланета, саморазправа и опожаряване като в Батак и Перущица. Европа си има Ян Хус, България има Васил Петлешков…

Брациговският апостол подарява живота си за българската свобода. Той не бяга, не се укрива и никой не го предава, сам поема по пътя на своята Голгота.

Изгарян между пламъците на огньовете успява да изрече безсмъртните слова „Сам съм, други няма…“ и поема към безсмъртието…

Освен най - видния си син, Брацигово дава 142 убити въстаника и 252 заточеници по дивите пустини на Османската империя в края на ХIХ век.

И до днес в градчето, скътано в полите на западните Родопи е запазена къщата, в която националният ни герой е поел първата си глътка въздух.

Велчевата къща /къщата – музей на Васил Петлешков/ е национален паметник на културата. Тя е реставрирана и отворена за посетители за 100 годишнината от Априлското въстание през 1976 година. Днес е част от стоте национални туристически обекта на България и пази духа на своите обитатели отпреди 150 години.

Местният музей

Местният музей се намира в старинната част на Брацигово и се явява център на оформилия се музеен комплекс, който включва още: Родната къща на Васил Петлешков, „Къневи къщи“ – Етнографската експозиция, експозиция на Брациговската архитектурна строителна школа и Градският исторически музей.

Градски исторически музей

Градският исторически музей в Брацигово е създаден от група местни учители през 1926 година. По това време сградата, в която е поместена музейната експозиция, е била читалище. Експозицията на музея тематично обхваща периодите: Възраждане, Нова и най-нова история и дава сведения за възникване на селището, неговия поминък и духовно израстване на жителите му. Централно място заемат подготовката, избухването и хода на Априлското въстание в Брациговския въстанически пункт. Измежду експонатите са оригинални пушки, ятагани, пищови и др. Тук е единственото запазено оригинално черешово топче и знамето, ушито от учителката Ана Гиздова. Съхранено е и ценно наследство за бита, поминъка и културата на дюлгери и розовари.

На втория етаж от музея има галерия с произведения на български художници.

Попова къща и Брациговската възрожденска архитектурна школа

Това е Поповата къща, строена през 1847 година станала символ за архитектурния стил, разпространен по времето на Възраждането. Къщата е строена от братята Зафир и Михаил Попови. Тук са експонирани любопитни фотоси от живота им, официална кандилка, която се явява като закон на строителния еснаф в града и други интересни предмети. Една любопитна находка, която е изложена в музея е мещровският речник. Той разкрива над 700 думи от тайния език на еснафите с който те назовавали различни предмети и пособия от занаята си.

В Архитектурната школа е показан богат снимков материал от живота на първомайсторите, майсторите, калфите и чираците. Показани са техни инструменти и фрагменти от работа им, както и оригиналната кондика (закон) на строителния еснаф. Брациговските майстори-строители са прочути с умението си да обработват камък. Уникалният облик на Рилския манастир е тяхно дело. Изпод ръцете на брациговските майстори-строители са излезли много църкви и манастири.

Изложени са макети на знаковите сгради, строени от брациговските майстори строители през ХХ век по цялата Османска империя тогава та чак до Дубровник в днешна Хърватска. Изложени са и знакови обекти, строени от наследниците на майсторите в Новото време по целия свят.

Брациговският архитектурен стил е толкова уникален и е доказано, че Колю Фичето е идвал в Брацигово, за да се учи на занаят. Разказват се и легенди, но посетителите на музея могат да се убедят в чара на строителните постижения на възрожденско Брацигово.

Кънева къща

Къневата къща е построена през XVIII в и е реставрирана през 1986г. Тя е дом на етнографската експозиция в музея на града, в който са изложени вещи и инвентар за бита, поминъка, занаятите, облеклото и културата на жителите от град Брацигово и региона.

Експозицията е изработена в няколко направления: "Земеделие", "Дърводобив" и "Занаяти". Показана е с фотоси и оригинални инструменти обработката на земята, извършването на розопреработването в 150 гюлпани (розоварни), тъй като в миналото маслодайната роза е заемала големи площи обработваема земя не само в Брацигово, но и в селищата Розово, Козарско, Бяга. Изложени са части от бичкиджийниците съществували по рекичките около града, а също и инвентар от кацарски работилници.

Домашните занаяти са представени със оригинални предмети: хурки, вретена, мотовилки, дараци, стан за тъкане на черги. Изложени са и традиционните облекла от региона.

В етнографската сбирка на Кънева къща може да се видят и брациговските празници и обичаи. Тук са изложени обредни пити и хлябове, подредени са и три интериора, на бедно земеделско семейство, средно заможно и заможно семейство.

Велчева къща

Това е родната къща на Васил Петлешков. Построена през XVIII в. от родителите на родния му баща Найден Велчев и реставрирана през 1976г. В този дом на 14.01.1845г. е роден Васил Петлешков в семейството на Екатерина и Найден Велчеви. Бащата умира рано. Майката се омъжва за брациговския чорбаджия Ангел Петлешков, който осиновява сина и. През 1873г. Петлешков завършва в Цариград "стодневни" курсове за аптекар. Завърнал се в родното Брацигово, той неуморно работи за културното издигане на населението. Под негово ръководство през 1874 г. е създадено читалище "Тръндафил", на което той е председател.

Синджирли бунар

Това място е малко пространство

/мегданче/ днес със звучното име площад, сборище на Брацигово през миналия 19 век, Представлява архитектурен ансамбъл в средата на който се намира кладенец, запазен в автентичен вид от 1813 година.

Той е обявен за архитектурен паметник на културата от местно значение и е изложен на мястото, където на 21 април 1876 година е обявено въстанието от Васил Петлешков, който прочита Възванието към българския народ подписано от него.

Мемориален парк Априлци

Мемориален парк „Априлци” е обект от изключително значение за устройството на териториалната и пространствена структура на град Брацигово.

Издигнат през 1976-та година по случай на 100-годишнината от великите събития от Априлската епопея, мемориалният парк "Априлци" в град Брацигово е паметник на културата с временен статут „от национално значение“. На това място е било гробище, където е била издигната кладата на Васил Петлешков. Днес в парка е издигнат паметник на брациговския апостол и е обособено парково пространство, в което са изградени мемориална алея с бюстове на водачите на въстанието в брациговски въстанически пункт, стена на славата и паметник на жертвената клада. В парка се намират и две оброчища на св. Илия и св. Георги, вероятно от съществуващи някога малки параклиси на тези места.

На две от стените на мемориалния комплекс директно в камъка са изсечени образите и са изписани имената на видни дейци от Брацигово и от околните селища - Козарско, Бяга, Жребичко, Равногор, Радилово, Капитан Димитриево и Розово - взели дейно участие в епопеята.

Памет за героите, които избраха свободата пред страха

Надежда Казакова Кмет на община Брацигово

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

В навечерието на честването на 150 години от Априлското въстание се обръщам към Вас не само като кмет на Община Брацигово, а и като българка – с дълбока признателност и преклонение пред едно от най-героичните и трагични събития в нашата история.

През 2026 година се навършват 150 години от Априлското въстание – онзи велик порив към свобода, в който българският народ показа на света, но и на себе си своята сила, достойнство и непреклонен дух. Това не е просто годишнина. Това е памет, която носим в сърцата си. Това е завет!

Тази светла годишнина не е просто спомен от миналото – тя е жива памет за духа, смелостта и саможертвата на българите, които избраха свободата пред страха. В онези съдбовни дни нашите предци доказаха, че любовта към родината е по-силна от всяко изпитание.

Брацигово заема достойно място в тази свещена летопис. Тук, сред нашите улици и домове, се разиграват дни на героизъм и саможертва, които и днес ни вдъхновяват. Тук нашият апостол Васил Петлешков поведе народа с вяра и решимост, превръщайки малкия ни град в символ на смелост и непокорство. Не случайно името Брацигово е символ на непреклонност, на чест и на вяра в бъдещето. Днес ние носим отговорността да пазим този завет – не само с думи, а с дела.

Днес, когато свеждаме глави пред паметта на героите, ние не просто си спомняме – ние поемаме отговорност. Отговорност да пазим свободата, извоювана с кръв. Да бъдем достойни наследници. Да градим България с труд, единство и любов към Родината.

Нека тази 150-годишнина ни обедини. Нека ни напомни кои сме и откъде идваме. И нека ни даде сили да вървим напред – с гордо вдигната глава и с вяра в бъдещето. Нека бъдем единни, достойни и устремени – така, както са били Априлци.

Поклон пред героите на Априлското въстание!

Да живее България!

Васил Петлешков е апостол и морален връх

Поклон пред миналото. Отговорност в настоящето. И вяра в бъдещето на България, казва градоначалникът Надежда Казакова

Включваме младите хора в честванията чрез възстановки, образователни програми и конкурси

Автор: Ева Христова

- Г-жо кмет, отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Какво означава тази годишнина за Вас и за жителите на общината?

- 150-годишнината от Априлското въстание е не просто юбилей – тя е изпитание за нашата памет и съвест. За жителите на Община Брацигово това е дълбоко лична история, защото тук свободата е отстоявана с изключителна решимост и саможертва. Брацигово не е просто участник – то е символ на непреклонен дух, на достойнство и на жива съпротива.

- Какво е мястото на Брацигово в историята на въстанието?

- Брацигово заема особено място в историята на въстанието. Тук въстанието не е просто спонтанно избухване – то е организирана и продължителна съпротива, в която цялото население застава рамо до рамо. Брациговци защитават своя град с чест и достойнство, превръщайки го в крепост на българския дух. Това, което се случва тук, е пример за изключителна гражданска смелост и единство.

- Не можем да говорим за Брацигово без да споменем Васил Петлешков. Какво означава той за Вас?

-Името на Васил Петлешков е неразривно свързано с Брацигово и с величието на Априлското въстание. Той е не само апостол, но и морален връх – човек, който избира саможертвата пред предателството, честта пред живота. Неговите думи и неговата съдба са символ на най-висшата форма на родолюбие. За нас той не е просто историческа личност – той е съвест, пример и вдъхновение.

- Как ще бъде почетена тази памет в програмата на честванията?

- Програмата е изградена така, че да отдаде заслужена почит именно на тази героична съпротива и на личността на Петлешков. Ще има възстановки на събитията в Брацигово, тържествени церемонии пред паметниците, включително и пред паметта на Васил Петлешков. Честванията на 150 годишнината от Априлската Епопея в Община Брацигово започнаха още на 22.02.2026 година, когато беше излъчена възстановка на основаването на Революционният комитет в Брацигово. Това става под ръководството на Георги Бенковски. За председател на комитета е избран поп Сокол. В неговата къща са се провеждали събрания на революционния комитет. За ръководител на въстанието е определен единодушно будният, начетен аптекар и лечител Васил Петлешков.

Община Брацигово обяви конкурс за презентация „Градът на Петлешков“, конкурс за рисунка „Нарисувай свободата“ и национален фотоконкурс „Лицето на свободата“. Събитията, които проведохме с учениците и децата от детските градини в Община Брацигово също са многобройни - препис на Кървавото писмо и Възванието към народа, написано от Васил Петлешков, поетични рецитали, спортни състезания и много други. Ние сме горди наследници на тези смели хора и трябва да предадем на нашите деца това чувство и памет! На 21.04.2026 г. проведохме Факелно шествие от Синджирли бунар – мястото, където Васил Петлешков чете Кървавото писмо и обявява въстанието в Брацигово, а кулминацията на честванията ще бъде на 11 май с провеждането на тържествена заря-проверка. Чрез изложби и исторически разкази ще припомним на всички какво се е случило тук и защо не трябва да бъде забравяно. Ще превърнем Брацигово в живо пространство на паметта.

- Какво е мястото на младото поколение в тези чествания?

- За нас е изключително важно младите да почувстват тази история като своя. Те са мостът между миналото и бъдещето. Включваме ги активно в инициативите – чрез възстановки, образователни програми и конкурси. За нас е важно те да не възприемат историята като нещо далечно, а като част от своята идентичност. Само така паметта ще остане жива. Но най-важното е да им покажем примера на личности като Васил Петлешков – защото именно чрез такива личности историята оживява и остава в сърцата.

- Какво бихте искали да кажете на жителите и гостите на общината?

- Бих искала да призова всички да бъдем достойни за името на Брацигово. Да помним, че сме наследници на хора със силен дух и непоколебима вяра. Нека бъдем единни, да пазим традициите си и да предаваме тази памет на децата си. Защото именно тя ни прави общност. Бих искала да призова всички да дойдат в Брацигово и да се докоснат до тази жива история. Да сведем глава пред героите, но и да си дадем сметка какво означава да бъдеш достоен наследник. Защото паметта за Априлското въстание не е просто минало – тя е нашият морален компас днес.

- Очаквате ли широк обществен интерес към честванията?

- Да, и вярвам, че това е напълно заслужено. Тази годишнина е не само местно, но и национално събитие. Очакваме гости от цялата страна, защото делото на героите от Априлското въстание принадлежи на цяла България. В тази връзка сме се постарали да направим рекламна кампания, имаща за цел да популяризира честванията на тези славни събития.

- С какви думи бихте обобщили духа на тези чествания?

- Поклон пред миналото. Отговорност в настоящето. И вяра в бъдещето на Брацигово и България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com