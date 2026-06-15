Сензационно откритие в Хераклея Синтика: Надпис разкри храм на Херакъл Ловеца

Новооткрит старогръцки надпис потвърди една от най-важните хипотези на археолозите, работещи в античния град Хераклея Синтика. Проучваната от миналата година сграда източно от централния площад действително е била храм, посветен на Херакъл.

Откритието е направено от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Текстът на надписа е разчетен и преведен от главен асистент д-р Николай Шаранков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Надписът гласи: „Антигон – на Херакъл Кинагид (Ловеца)...“

Според археолозите каменният фрагмент вероятно е бил част от жертвеник, разположен в преддверието на светилището.

„Този аспект на култа към Херакъл – като ловец и покровител на ловците, е бил широко разпространен в древна Македония от IV век пр. Хр. до II век сл. Хр.“, обяснява проф. Вагалински.

Той припомня, че македонските владетели са извеждали произхода си от легендарния герой Херакъл и са били страстни ловци. Специални територии били определяни като ловни резервати и се охранявали дори по време на война.

Подобно светилище на Херакъл Ловеца е открито и в древна Бероя – днешния град Верия в Северна Гърция. То е датирано от втората половина на IV век пр. Хр.

Новата находка е поредното доказателство за огромното историческо значение на Хераклея Синтика, която през последните години разкрива все повече тайни от живота в древна Македония.

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