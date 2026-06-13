Чудесата оживяват в Бургас! Уникалният спектакъл
Мими Николова и Цецо Елвиса представят невероятния си дует “Замълчи, Замълчи”
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Мими Николова и Цецо Елвиса представят невероятния си дует “Замълчи, Замълчи”
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Тя допълни, че Бачев я е уверил, че за него е изключително важно да се пази паметта за големите български творци