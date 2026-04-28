Спектакълът за Чудесата! Мими Николова и Цецо Елвиса правят нещо уникално в Бургас

Една песен, която стана емблема на два филма - от миналия, и от този век, се роди за нов живот и на квадрат. Два гласа в перфектен клик: в главните роли са неповторимата Мими Николова и този сценичен бохем с глас за евъргрийни и слабост към вечните песни, които отказват да остареят, Цецо Елвиса.

Двамата ще са един от пироните на спектакъла "България - страна на Чудесата", който гостува на Бургас на 4 май. От 18 ч. залата на Културен дом НХК-Бургас става сцена на времето. Бургазлии и гостите на града ще се насладят на вълнуващото пътешествие на българския дух през вековете. По време на представлението, което започва в 18 часа, ще бъдат раздадени и наградите за културно-историческо наследство в Южното Черноморие. Входът е свободен!

Спектакълът-церемония е специалният подарък за бургазлии и гостите на града от националната кампания „Чудесата на България“, която отбелязва юбилейната си 15-а година. Събитието се организира от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, с подкрепата на Община Бургас.

Мими Николова и Цецо Елвиса съживиха парчето от саундтраците на „Любимец 13“ и „Гунди“. Цецо Елвиса прегръща с кадифения си глас лиричното й сопрано и се получава дует, за който самата Мими казва, че досега почти не е срещала в живота си. С колегите, с които преди го е пяла, този клик го е нямало. Съществува сега с Цецо.

За наша радост Мими Николова и нейния глас лек, чист и ефирен, с мекота и изразителност, които се усещат особено силно в „Замълчи, замълчи“. Именно този тип звучене е търсел Петър Ступел – не оперна мощ, а деликатна, почти шепнеща емоция.

Историята започва почти като анекдот. Композиторът Петър Ступел търси глас – не просто добър, а точния. Пробва певици от операта и оперетата, но нещо все не достига. Иска да бъде изпято "естествено". Тогава се намесва джазменът Джеки Леви с едно изречение, което променя всичко: „Имам едно момиче – ще свърши работа.“ Това „момиче“ е Мими Николова – едва на прага на 20-те си години, с глас, който тепърва ще пише история. Самата тя – лека като лястовичка!

Така се ражда първият ѝ професионален запис – песента „Замълчи, замълчи“ по текст на Веселин Ханчев, създадена за филма „Любимец 13“ с Апостол Карамитев и Гинка Станчева. От „едно момиче“ Мими Николова се превръща в откритие – и в символ на цяла епоха.

В записа с Цецо Елвиса се включват още Веско Ешкенази (цигулка), Иван Йорданов-Чери (аранжимент) и Иво Дуков (пиано). Резултатът е мост между поколенията – фин и категоричен.

Видеото към песента, режисирано от Владимир Мастиков, разказва историята на песента. Част е от документалния филм „Синьо – животът на Мими Николова“ и връща зрителя към онзи решаващ момент, в който една препоръка променя съдба.

Цецо и Мими са много харесвани и канени артисти от афишите на големите сцени и клубове у нас, още повече че имаше нужда от такава глътка въздух на нещо необичайно, неочаквано, но изпълнено майсторски. Двамата вече имат и втори дует, за който ще разкажем по-късно.

