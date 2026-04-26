Спектакълът за Чудесата! Валя Балканска вдига Бургас

Глас до небето ще извие великата Валя Балканска в Бургас по време на спектакъла "България - страна на чудесата", който гостува на морската перла на 4 май. Залата на Културния дом - НХК ще се превърне в сцена на вековете. Невероятният концерт с награди за културно-историческото наследство в Бургас и Южното Черноморие ще се състои от 18 ч. Входът е свободен.

Спектакълът-церемония е специалният подарък за бургазлии и гостите на града от националната кампания „Чудесата на България“, която отбелязва юбилейната си 15-а година. Събитието се организира от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, с подкрепата на Община Бургас.

Водещи на спектакъла ще са любимите на цяла България актьори Гергана Стоянова и Симеон Владов.

Валя Балканска ще даде старт на своеобразното пътуване на българския дух през вековете. Публиката ще пленят с виртуозните си изпълнения на роял Хасан и Ибрахим.

Мими Николова и Цецо Елвиса ще представят абсолютния си хит "Замълчи, замълчи", а малките звезди от "Морски песъчинки" ще разтопят сърцата на публиката с "Молитва за България".

