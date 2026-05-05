Спектакълът в Бургас! Цветелина Бориславова: Чудесата ни обединяват!

Голямата награда „Пазител на духовните Чудеса“ получи Негово високопреосвещенство сливенския митрополит Арсений по време на уникалния спекталъл-церемония в Бургас "Чудесата на България - дух и вяра". Отличието му бе връчено от Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка, основател и собественик на фондация Кредо Бонум - учредител на Общество Културно наследство, българският представител на най-голямата европейска фондация на опазването на културното наследство Европа Ностра.

В своето емоционално обръщение Цветелина Бориславова подчерта: „Силата на българина е в духовността. Ние трябва винаги да умеем да творим добро, без да очакваме нищо в замяна и отплата. Гордея се, че съм българка и че съм част от този дух.“

С думите си тя припомни, че именно духовните ценности са онова, което съхранява българската идентичност през вековете и продължава да ни обединява и днес.

Преди 15 години проф. Казимир Попконстантинов откри мощите на Св. Йоан Кръстител на остров Св. Иван край Созопол – събитие, което даде искрата за създаването на кампанията „Чудесата на България“. Това откритие не само привлече вниманието на научната общност, но и възроди интереса към духовното наследство на страната ни.

През лятото на миналата година, за първи път от 400 години насам, Сливенският митрополит Арсений отслужи тържествена света литургия на остров Свети Иван, възкресявайки духовния живот на това свято място, където в миналото е съществувал патриаршески манастир.

Длъжни сме да опазим България чиста и свята, това заяви митрополит Арсений. Трябва ни мотивация да бъдем по-добрия пример. Той спомена, че духовните чудеса са: вяра, родолюбие и хората на България. Владиката акценира, че трябва да се съхранят свтините на България.

Митрополит Арсений съобщи и голямта новина - в Деня на Народните будители на 1 ноември в църквата на най-голямата бургаска културно-историческа атракция о. Св. Анастасия за първи път ще бъде отслужена божествена света литургия.

