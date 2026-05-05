Аква калиде става новото чудо на Южното Черноморие

Аква калиде получи отличието в категория „Чудо на Южното Черноморие“. Кметът на Руен Ахмед Мехмед взе уникалната нагарада по време на спекталък-церемонията "България - страна на Чудесата. Дух и вяра, който бе организаиран в Бургас от Общество Културно наследство - българският представител на най-голямата европейска организация за опазването на културното наследство Европа Ностра.

Грандиозното събитие се състоя с подкрепата на Община Бургас в залата на Културен дом НХК и събра представители на институции, културни среди и местната власт. Почетното отличие бе връчено лично от кмета на Бургас Димитър Николов, който подчерта значението на подобни инициативи за утвърждаването на България като страна с богато културно наследство.

От своя страна Ахмед Мехмед благодари за признанието и заяви, че то е стимул за продължаване на усилията по опазване и развитие на местните забележителности. По думите му подобни отличия насърчават общините да инвестират в култура и туризъм и да популяризират богатството на българските региони.

Събитието затвърди ролята на Южното Черноморие като важен център на културния туризъм и показа, че съчетанието между история, традиции и съвременно развитие може да превърне българските дестинации в истински европейски чудеса.





