Акве Калиде става новото чудо на Южното Черноморие
Кметът на Руен Ахмед Мехмед получи голямата награда
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Кметът на Руен Ахмед Мехмед получи голямата награда
Археолози направиха пробив в местността Токат тарла край Руен
Съсед и близки го описват като работлив човек, който е правел всичко за семейството си
Лидерът на ДПС прие кмета Ахмед Мехмед
Учителите не могат да стигнат до класните стаи
Искаме и България да тръгне с Ново начало, дължим ви го! ДПС е ваше, каза Йордан Цонев
Плавателният съд е собственост на Параходство “Български морски флот”
Корабът беше в плен на сомалийските пирати и с помощта на Индия беше освободен
След повече от три месеца в плен екипажът на кораба „Руен” вече е на свобода
Всички са в добро здраве, Външно е направило нещо много важно
Параходство БМФ изразява специална благодарност на Командването на ВМФ на Република Индия
Всички сомалийски пирати на похитения кораб "Руен" са се предали
Ройтерс гръмна с извънредна вест
Намеси се Индия
Индийският флот е призовал пиратите да се предадат и да освободят кораба и всички цивилни
Още няма платен откуп за екипажа на българския плавателен съд
На 19 декември със съдействието на Военноморските сили на Република Индия той беше евакуиран от борда на кораба
На борда на кораба има 18 души, сред които 8 български моряци
Мария Габриел каза какво прави държавата
Не се знае колко ще продължи сагата, каза Васил Данов