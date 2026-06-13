Кмет под прикритие аха да изпусне награда
В категория "Традиции" бяха отличени най-добрите
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В категория "Традиции" бяха отличени най-добрите
Кметският наместник на село Кости Антон Ангелов взе решение
Предупреди, че от понеделник се чака нова промяна с времето
Днес е Денят на нестинарите
Забележителности за Странджанския край са Каменната църква и частната етнографска сбирка
Играта в жаравата е кулминацията, която продължава 20 минути Древният обред за св. Костадин започва от ранни зори На 3 срещу 4 юни, когато в Страндж...
Нестинари изпълниха езическия обичай на тържествата в Копривщица, съобщава bTV. Повече от два часа хора чакаха да изгорят масивните букови дърва, за...
Ритуалът започва от сутринта с измиването на иконите в аязмото Хиляди се събраха в село Българи, баски пристигнаха специално за танца в огъня На 3...
Най-младият призван тази година не влезе в жаравата в Българи Познава го цяла Странджа. Носи името на светеца, който дава сила на нестинарите. От г...
Знаете ли къде е родината на нестинарите? Точно от там, Голямата аязма в Странджа, започва специалната рубрика на "Стандарт", която ще разбули всичкит...
Знаете ли къде е родината на нестинарите? Точно от там, Голямата аязма в Странджа, започва специалната рубрика на "Стандарт", която ще разбули всичкит...
Знаете ли къде е родината на нестинарите? Точно от там, Голямата аязма в Странджа, започва специалната рубрика на "Стандарт", която ще разбули всичкит...