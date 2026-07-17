Борбата с молците ще е успешна, ако спазвате тези съвети...

Молците се появяват почти незабелязано, но пораженията им личат веднага - малки дупки, изтънени участъци и съсипани любими дрехи. Най-често нападат естествени материи като вълна, кашмир, коприна, козина, пера и кожа. Рискът расте, когато дрехите са прибрани за дълго, особено ако не са изпрани добре. Няколко прости навика за почистване и съхранение могат да спасят гардероба от това неприятно нашествие.

Какво привлича молците

Молците не се интересуват еднакво от всички дрехи. Най-голямата им слабост са естествените влакна, защото ларвите им се хранят именно с вещества, които се съдържат в тях. Вълнените пуловери, кашмирените шалове, копринените блузи, кожените изделия и дрехите с пера са сред първите в рисковата зона.

Още по-уязвими стават дрехите, ако са прибрани мръсни. Петна от храна, следи от пот, себум, парфюм, прах и животински косми превръщат тъканите в много по-привлекателна среда за вредителите. Именно затова гардеробът може да изглежда подреден, но да крие идеални условия за ларви.

Синтетичните материи като полиестер обикновено са по-малко интересни за молците. Това обаче не означава, че са напълно защитени, ако са смесени с естествени влакна или са прибрани заедно със замърсени дрехи.

Големият риск е в дъното на гардероба

Най-често проблемът започва там, където най-рядко поглеждаме - в кутии, калъфи, стари чанти, долни рафтове и дълбоки чекмеджета. Дрехи, които не се носят с месеци, са много по-застрашени, особено ако помещението е топло и влажно.

Молците обичат спокойствие. Колкото по-рядко се отваря дадена кутия или се разместват дрехите, толкова по-лесно вредителите могат да се развият незабелязано. Затова сезонното прибиране на зимни палта, пуловери и шалове не бива да се прави набързо.

Според martha stewart най-добрата защита започва не с препарат против молци, а с чистота. Преди дрехите да бъдат прибрани за дълго, трябва да се изперат или да се занесат на химическо чистене. Това премахва следите, които привличат ларвите.

Как да съхраняваме правилно

След прането идва втората важна стъпка - правилното съхранение. Дрехите от естествени влакна е добре да се държат в плътно затворени контейнери, които ограничават достъпа на въздух, влага, прах и насекоми.

Експертът по почистване София Мартинес препоръчва вакуумните торбички като един от най-надеждните варианти. Те отстраняват въздуха, който е необходим за оцеляването на яйцата и ларвите на молците, и едновременно с това предпазват дрехите от влага и прах.

За по-деликатни материи обаче вакуумът невинаги е най-добрият избор, защото може да ги притисне прекалено силно. В такива случаи по-подходящи са твърди пластмасови контейнери с плътни капаци. Деликатните дрехи могат да се покрият с безкиселинна хартия, за да се запази формата и повърхността им.

Натурални аромати срещу молци

Кедърът и лавандулата са сред най-популярните естествени средства за допълнителна защита. Те не заменят чистенето и правилното съхранение, но могат да намалят риска и да поддържат гардероба по-свеж.

Експертът по почистване Алексия Форд предлага лесен домашен спрей: една чаша дестилирана вода, една супена лъжица хамамелис или медицински спирт и по 10 капки етерични масла от кедрово дърво и лавандула. Сместа може леко да се напръска върху рафтове, чекмеджета, вътрешни повърхности на шкафове, контейнери за съхранение и первази.

Важно е този разтвор да не се използва директно върху деликатни тъкани, без предварителен тест на незабележимо място. Етеричните масла могат да оставят следи върху някои материи. Обработката трябва да се повтаря през няколко седмици, защото ароматът отслабва.

Лавандулови сашета в чекмеджетата също са добър вариант. Те отблъскват молците и оставят приятен аромат. Мартинес препоръчва и добавяне на няколко капки етерично масло от лавандула към топките за сушилня или използване на перилен препарат с лавандула, за да остане ароматът след пране.

Какво да направим при следи от молци

Ако видите ларви, паяжини, малки дупки или изтънени участъци по дрехите, трябва да действате веднага. Един молец не винаги означава голямо нашествие, но е достатъчен сигнал да проверите целия гардероб.

Първата стъпка е да извадите всичко. Проверете дрехите една по една, особено шевовете, яките, подгъвите, джобовете и гънките. Това са местата, където ларвите могат да останат скрити най-дълго.

Засегнатите дрехи трябва да се изперат според указанията на етикета или да се дадат на химическо чистене. Силно повредените изделия е по-добре да се изхвърлят, защото могат да продължат да бъдат източник на заразяване.

След това идва основното почистване. Рафтовете, первазите, ъглите, пукнатините и дъното на гардероба трябва да се минат старателно с прахосмукачка. Торбичката или контейнерът на прахосмукачката трябва да се изпразнят веднага, за да не се върнат ларвите обратно в дома.

Последната стъпка е влажно почистване на повърхностите, преди дрехите да бъдат върнати на място. Най-добре е обратно да се прибират само изпрани, сухи и проверени вещи.

Най-добрата защита е навикът

Борбата с молците не започва, когато вече има дупки по пуловера. Тя започва всеки път, когато прибираме дреха за дълго. Чистата материя, сухият гардероб, плътните кутии и редовната проверка са най-сигурната превенция.

Молците не обичат движение, светлина и чистота. Затова дрехите, които се проветряват, преглеждат и съхраняват правилно, много по-рядко стават тяхна жертва. А любимият кашмирен пуловер има нужда точно от това - малко внимание навреме, преди малкият вредител да нанесе големи щети.