Само две капки във водата и подът дълго ще ухае на свежо по-дълго

Свежият аромат след измиване на пода обикновено изчезва за около час, защото ароматните съставки в повечето препарати се изпаряват бързо. По-дълготраен ефект може да се постигне с две-три капки етерично масло, добавени към кофата с вода заедно с обичайния почистващ препарат. Количеството обаче не бива да се увеличава, защото маслото може да остави следи или да направи настилката хлъзгава. При наличие на домашни любимци трябва предварително да се провери дали избраният аромат е безопасен за тях.

Кои аромати работят най-добре

Лавандуловото масло оставя мек и успокояващ аромат, който обикновено се задържа по-дълго. Лимоновото и портокаловото масло придават усещане за свежест, но миризмата им често изчезва по-бързо. Евкалиптът се свързва с чистота и затова често се използва в хотели и спа центрове.

Две-три капки на кофа вода са напълно достатъчни. Повечето масло няма да направи дома по-чист или по-ароматен, а може да образува мазен слой върху повърхността.

Настилката също има значение

Дървените и ламинираните подове могат да задържат ароматните молекули по-дълго, докато гладките керамични плочки ги освобождават по-бързо. Температурата, влажността и проветряването също влияят върху продължителността на миризмата.

Колкото по-често се сменя въздухът в стаята, толкова по-бързо ароматът изчезва. Добре изцеденият моп също помага, защото подът съхне по-бързо и върху него не остава излишна вода.

Внимание с домашните любимци

Някои етерични масла могат да раздразнят котки и кучета, особено ако са използвани в по-големи количества или животното оближе мократа настилка. Затова е добре предварително да се проверят препоръките за конкретното масло и помещението да остане недостъпно за любимеца, докато подът изсъхне.

При съмнение най-безопасният избор е обикновен препарат без силни аромати. „Натурално“ не винаги означава безвредно за животните.

Омекотителят може да остави филм

Друг популярен интернет трик е добавянето на омекотител за дрехи към водата за миене. Този метод може да се използва внимателно върху керамични плочки, но не е подходящ за всички повърхности.

Върху ламинат, дърво или винил омекотителят може да остави тънък слой, който събира прах, образува следи и постепенно влошава вида на настилката. Най-сигурно е винаги да се следват указанията на производителя на подовата настилка.

Така че тайната не е в силния аромат, а в малкото количество и правилната настилка. Две-три капки могат да освежат дома, но половин шишенце вече не е лайфхак, а подготовка за пързалка.