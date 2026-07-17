Стъклените прегради за душове остават в миналото. Какво избират хората сега

Големите прозрачни паравани вече не са единственото предпочитано решение за модерната баня. Все повече интериорни проекти залагат на ниски облицовани стени, сгъваеми врати, текстурирано стъкло и съвременни завеси за душ. Причината не е само промяна във вкуса, а търсенето на по-лесна поддръжка и по-разумно използване на ограниченото пространство. Гладките стъклени повърхности остават стилни, но изискват често почистване заради варовика, сапунените следи и засъхналите капки.

Промяната не означава пълен край на стъклените паравани. Прозрачното стъкло все още се използва широко, защото пропуска светлина и визуално отваря малките помещения. Новата тенденция по-скоро разширява избора и поставя практичността редом до външния вид.

Гладкото стъкло иска постоянна грижа

Основният недостатък на прозрачните паравани се забелязва след всяко къпане. Водните капки, сапунът и минералите от твърдата вода оставят мътен слой и ивици, които постепенно се натрупват.

За запазване на чистия вид специалистите препоръчват редовно подсушаване и почистване поне веднъж седмично. При много твърда вода грижата може да се налага още по-често, особено когато параванът няма защитно покритие.

Ниската стена носи повече функции

Една от набиращите популярност алтернативи е ниската преградна стена, облицована със същите плочки като останалата част от банята. Тя спира голяма част от пръските, осигурява повече уединение и не затваря напълно светлината.

Горната й част може да се използва като рафт за шампоани и други принадлежности. Подобни прегради позволяват и съчетаване със стъклен панел, когато е необходима по-добра защита от водата.

Сгъваемите врати освобождават място

При малките бани традиционната врата, която се отваря навън, може да блокира мивката, тоалетната или прохода. Затова сгъваемите и плъзгащите се конструкции се използват все по-често в тесни помещения.

Те не изискват голям свободен радиус и могат да бъдат прибрани към стената след употреба. Решението е особено подходящо за бани, в които всеки сантиметър трябва да бъде планиран внимателно.

Оребреното стъкло пази уединението

Текстурираното и оребрено стъкло се завръща като силен интериорен акцент. Вертикалният релеф разсейва светлината и скрива частично силуетите, без душ зоната да изглежда напълно затворена. Материалът е сред отчетливите тенденции в интериорния дизайн през 2026 г.

Релефът прави водните петна и пръстовите отпечатъци по-малко забележими, но не премахва нуждата от почистване. Някои модели могат дори да се поддържат по-трудно, ако грапавата страна е обърната към душа. Затова практичните конструкции са гладки отвътре и текстурирани отвън.

Завесите се връщат в банята

Завесата за душ отново се разглежда като реална алтернатива, особено при ограничен бюджет или малко пространство. Тя се прибира напълно, сваля се лесно и позволява интериорът да бъде променен без ремонт.

Съвременните модели се предлагат в разнообразни материи, цветове и десени и вече не изглеждат непременно като евтино временно решение. При правилна дължина, добра вентилация и редовно пране завесата може да бъде едновременно практична и декоративна.

Практичността измества показността

Изборът вече не се определя само от това кое решение изглежда най-впечатляващо на снимка. Все по-важни са времето за почистване, достъпът до душа, движението в помещението и защитата от пръски.

Гладкото стъкло остава подходящо за просторни и светли бани, но не е автоматично най-добрият вариант. В малко или натоварено помещение сгъваемата врата, ниската стена, завесата или оребреният параван могат да се окажат значително по-удобни в ежедневието.