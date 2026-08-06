Опасен лунен ден! Ето какво не бива да правите днес

Днешният ден носи повече спокойствие, устойчивост и практичност. Това е подходящ период за решаване на ежедневни и материални въпроси, както и за довършване на вече започнати задачи. Не е препоръчително обаче да предприемате нови начинания или да вземате решения, които изискват бърза реакция и импровизация.

Лунното влияние засилва постоянството, търпението и стремежа към сигурност, но също така може да направи хората по-упорити и трудно склонни към компромиси. Добро настроение могат да донесат срещите с близки хора, както и умереното пазаруване.

От здравословна гледна точка е добре да се избягват много студени напитки и силното натоварване на гласа. По-чувствителни днес са гърлото, носът, ушите, шията, ларинксът, трахеята и щитовидната жлеза.

23-и лунен ден – време за предпазливост

До 00:12 часа на 7 август продължава 23-ият лунен ден, чийто символ е крокодилът. В езотеричните традиции той се смята за един от най-напрегнатите дни в лунния цикъл. Смята се, че тогава негативните емоции и напрежението могат лесно да излязат на повърхността, а хората да реагират по-импулсивно от обикновено.

Затова денят е по-подходящ за приключване на започнати задачи, отколкото за стартиране на нови проекти. Препоръчва се да се действа спокойно и премерено, като се избягват прибързаните решения, рисковете и конфликтите.

Според лунния календар е възможно човек по-лесно да се поддава на чуждо влияние или на силни емоции. Именно затова се препоръчва повече самоконтрол и внимателна преценка на всяка важна стъпка.

Избягвайте конфликти

Денят може да бъде белязан от повишено напрежение и избухливост. Възможни са недоразумения както в професионалната среда, така и в личните отношения. Добре е да се избягват спорове, провокации и места с голямо струпване на хора, където емоциите лесно могат да ескалират.

Ако се чувствате уморени или изтощени, не се насилвайте с излишни ангажименти. По-подходящо е да отделите време за почивка, размисъл и освобождаване от всичко ненужно – както в ежедневието, така и в отношенията си с хора, които ви натоварват.

Според езотеричните вярвания денят е благоприятен за молитва, духовни практики, четене на вдъхновяваща литература и прояви на милосърдие. Смята се, че добрите дела и състраданието носят вътрешен баланс и помагат за преодоляване на натрупаното напрежение.