БАБХ спря внос на рекорден брой растения 

Агенцията напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка

24 мар 26 | 17:19
Иван Ангелов

Общо около 3500 фиданки и разсад на лози и рози иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Калотина“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“ и Гранична полиция.

Рекордното количество посадъчен материал е било с неясен произход и без необходимите документи. То е открито от митничари на 24 март т.г. в микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия. Намерени са 2400 овошки (слива, кайсия, праскова, ябълка), 1000 разсада на лоза, 40 фиданки на декоративна върба и 47 разсада на роза. Веднага е уведомен фитосанитарен инспектор на БАБХ. Растенията са иззети и съгласно действащото законодателство ще бъдат унищожени.

Контролът на БАБХ по граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва всекидневно с цел предотвратяване на вноса на растения и продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за земеделието и растителното здраве в България и Европейския съюз като цяло.

Българската агенция по безопасност на храните напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка, както и огнище на фитоплазма по лозата в област Велико Търново. В тази връзка е изключително важно посадъчният материал да се закупува единствено от регламентирани търговци и да бъде придружен със съответните документи, удостоверяващи неговия произход и фитосанитарен статус. Спазването на тези изисквания е ключово за опазване на земеделското производство и ограничаване разпространението на опасни вредители и болести по растенията.

Вижте списък с продуктите, разрешени за внос с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България, и изискванията за внос на продукти от животински произход в ЕС.

Още по тема Земеделие
Още от Общество
