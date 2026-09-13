БАБХ спря внос на рекорден брой растения
Агенцията напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка
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Агенцията напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка
Програмата се структурира в две части
Лесен и естествен начин
Редовната дезинсекция и дератизация са важни
Масово съхнене и нападение от вредители
Селскостопански вредители са плъзнали по родната продукция, вероятно част от тях влизат с вноса, каза земеделският министър Явор Гечев
Голи охлюви нападнаха посевите в Смолянско. Голяма част от продукцията е унищожена, съобщава бТВ и уточнява, че популацията на животните е нараснала п...
Благоевград. Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград предприе действия за ограничаване на популациите от скакалци. За да се локал...
Видин. Гъсеница-гъботворка вече е опоскала листата на дъбовите дървета в горите около село Бойница, съобщи кметът на общината Анета Генчева. Нападнати...
Козлодуй. Започва пръскането срещу комари в Община Козлодуй. Авиационното и наземно третиране в Козлодуй стартира тази събота, малко след 19 часа. Пъ...