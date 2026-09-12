БАБХ спря внос на рекорден брой растения
Агенцията напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка
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Агенцията напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка
Гората.бг провежда мащабна кампания за залесяване на изгорелите гори
От Държавното горско стопанство в Казанлък даряват 30 фиданки на Столичната община
Това става ясно от публикация в страницата на кмета на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков
Да запазим заедно Стара Загора като най-зеления град в България, призова зам.-кметът Радостин Танев
Участваха и около 30 ученици от ОУ „Хр.Ботев“ и СУ „Христо Ясенов“, а също и деца от детска ясла „Патиланци“.
Два пъти повече площи са залесени тази пролет в сравнение с миналата година. Нови насаждения има върху 3034 декара на територията на Югозападното държ...
Децата от II „а" клас на Начално училище "Св. Паисий Хилендарски" са сред спечелилите в играта "100 на 100 добро", организирана от Фондация "77". С по...
Фиданки аризонски кипарис бяха засадени и в новия парк "Арпезос-Север" в Кърджали. В акцията се включиха служители на РДГ Кърджали, областният управ...
30 фиданки „Кълбовидна акация" бяха засадени в Момчилград. Този вид декоративни дървета с кълбовидна форма на короната е предпочитан за градското озел...
Настъпването на Първа пролет обогати зеленината в района на Национален парк – музей „Самуилова крепост". Няколко организации се обединиха, за да напра...
Европейското дърво на годината за 2014 Старият бряст от Сливен ще има наследници, научи "Стандарт". В понеделник следобяд доц. Наско Илиев от катедрат...
100 фиданки каталпа ще бъдат засадени на ул. „Тодор Александров" в Банско. С тях реконструкцията и оформлението на една от най-красивите улици в града...
200 фиданки за залесяване ще подари на граждани Областна администрация в Перник по инициатива на областния управител Ирена Соколова. Екипът й организ...
Сто фиданки червен дъб засадиха общинари и ученици в Момчилград. Така бе даден старт на тазгодишната залесителна кампания по повод Седмицата на гората...
Полицията успя да разкрие измамник, който заплатил за дръвчета с пари менте. 45-годишният А.Ш. от Благоевград направил сделка с производител на дрянов...
Ардино. Традиционното честване на Седмицата на гората събра в Ардино лесовъди от региона и страната. Кампанията тази година е под мотото „С богатото...
Благоевград. Областният управител на Благоевград Муса Палев и екипът му поздравиха лесовъдите по повод Седмицата на гората. Всяка година тя се празнув...
Благоевград. Над 1800 дка ще бъдат залесени тази година на територията на Югозападното държавно предприятие /ЮЗДП/. Това е с 1/3 повече в сравнение с...
София. Започна засаждане на нови дървета по улици и булеварди в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община и уточниха, че над 450 фида...