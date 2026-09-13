Персоналът на огромна наша болница скочи в защита на директора
Служители застават зад д-р Динчо Генев и атакуват решението на МЗ за нов конкурс
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Служители застават зад д-р Динчо Генев и атакуват решението на МЗ за нов конкурс
Тя се състои от седем надземни и един подземен етаж
По-рано през деня медици от болницата съобщиха, че са в готовност за стачни действия
Осем двойки близнаци са родени тук само за 10 дни
Извърши се изключително рядка животоспасяваща процедура в УМБАЛ „Св. Анна", в София Лекарите от Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Св. Анна"- Соф...