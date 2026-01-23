Най-смъртоносното земетресение в човешката история

Земетресението в Шанси от 1556 г. – най-смъртоносната природна катастрофа в човешката история

На 23 януари 1556 г. в китайската провинция Шанси земята се разтваря под краката на хората. За секунди изчезват градове, села, цели долини. Историческите хроники описват деня като „момента, в който планините се разцепиха, а реките промениха пътя си“.

Това е най-смъртоносното земетресение, регистрирано някога – около 830 000 загинали. Но мащабът му не се измерва само в жертви. То променя демографията, икономиката и културната карта на Китай така, както малко природни бедствия са го правили.

Когато домът се оказва гроб...

Шанси през XVI век е регион, известен със своите яодун – традиционни жилища, издълбани в меката льосова почва. Тези подземни и полуподземни домове пазят прохлада през лятото и топлина през зимата.

Но в деня на бедствието те се превръщат в масови гробници. Льосът, стабилен при покой, се срутва мигновено при силни трусове. Хиляди хора загиват, затрупани в собствените си домове, без шанс за спасение.

Това е една от причините земетресението да бъде толкова смъртоносно – не само силата му, но и начинът, по който хората са живели.

Разкъсана земя, разкъсана държава

Хрониките от династия Мин описват сцени, които звучат апокалиптично: „Планини се издигнаха там, където преди имаше равнина. Равнини се пропукаха и погълнаха цели села. Реките се обърнаха назад.“

Земетресението не е просто локален трус. То променя географията на огромен регион. Появяват се нови пропасти, свлачища, подземни кухини. Някои от тях съществуват и днес като неми свидетели на катастрофата.

Цивилизационен шок, който пренарежда живота

След бедствието започва масова миграция. Хиляди семейства напускат разрушените райони и се преселват към по-стабилни земи. Това води до промяна в демографската карта на Северен Китай – цели общности се преместват, а нови градове се появяват на места, които преди са били периферни.

Икономиката също се променя. Земеделието в Шанси е тежко засегнато, а търговските пътища се пренасочват. Държавата е принудена да въведе нови мерки за строителство и укрепване на жилищата, което поставя началото на различни архитектурни практики в региона.

Паметта за катастрофата

В китайската култура земетресението от 1556 г. остава като символ на крехкостта на човешкия свят. То е напомняне, че цивилизациите, колкото и могъщи да изглеждат, са изградени върху земя, която може да се разтвори за миг.

Днес Шанси е модерна провинция, но под повърхността ѝ лежи история, която продължава да говори. История за деня, в който природата напомня на човечеството, че е само гост на тази планета.

