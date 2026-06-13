Банката на Шотландия увековечи задна ножица
Серия с ограничен брой банкноти от 20 паунда, посветени на класирането на страната за Мондиал 2026, бе създадена от Банката на Шотландия. Специалното...
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Серия с ограничен брой банкноти от 20 паунда, посветени на класирането на страната за Мондиал 2026, бе създадена от Банката на Шотландия. Специалното...
Ножицата, с която полузащитникът на "Манчестър Юнайтед" Хуан Мата наказа "Ливърпул" за успеха с 2:1 в неделя, провокира редакторите на официалната стр...