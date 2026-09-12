Внукът на най-известния канибал нападна Шотландия. Иска да е нейн крал
Ринго се бори за златото
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Ринго се бори за златото
Санитарят в болница е събирал човешки останки, за да приготвя храна
Бащата чудовище пробвал да запуши устата на свидетеля Ники В гръцка телевизия се завъртяха записи с бащата чудовище Станислав Бакърджиев. Видео показ...
Станислав Бакърджиев, или Канибала както го наричат гръцките медии, поискал прошка от майка си в деня на убийството на 4-годишната Ани, обясни тя пред...
Изхвърлял дъщеря си на "порции", арестуваха и жена му Също като във филм на ужасите мистерията около зверското убийство на 4-годишната Ани Борисова в...
Разград. Наказателното производство срещу 45-годишния Туран Сюлейман от Разград, който уби по особено жесток начин човек в болница, е прекратено. Това...
След канибалския пир шизофреникът хванал такси и отишъл при майка си Жесток хорър с вампирски сюжет се разигра на живо в разградската болница. Екшънъ...
Разград. Разград осъмна с шокиращ случай на канибализъм. Тази нощ около 03:30 – 04:00 часа в Психиатричното отделение към МБАЛ – Разград настаненият з...
Луис Суарес вече има свой последовател. Нападателят на "Авелино" Джанмарио Коми ухапа Джузепе Де Лука "Бари" в мач за Купата на Италия. Екшънът се ра...
Рим. Ухапаният италиански защитник Джорджо Киелини смята, че наказанието на уругваеца Луис Суарес е прекалено. ФИФА наказа Суарес с 4 месеца забрана з...
Камериерка също поиска да гризне Киелини Луис Суарес няма да доиграе световното първенство, реши ФИФА. На извънредно събиране на дисциплинарната коми...
Цюрих. ФИФА започна дисциплинарно производство срещу нападателя на Уругвай Луис Суарес, който във второто полувреме на мача срещу Италия ухапа по рамо...
Пловдив. Известният като Пловдивския канибал Явор Геров бе освободен предсрочно от затвора. Решението на магистратите под тепетата, които разгледаха о...