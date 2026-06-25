Сатанизъм: Арестуваха канибал!

Националното следствено управление на Унгария разкри шокиращи подробности около задържането на 30-годишен мъж, обвинен в канибализъм и оскверняване на човешки останки. Арестът е извършен в унгарската столица, след като разследващите органи получават оперативна информация, че извършителят укрива части от човешки тела както в дома си, така и на работното си място. Мъжът е работил като санитар в местна болница, което му е осигурявало улеснен достъп до трупен материал.

Зловещите находки при обиските

По време на последвалите претърсвания криминалистите са се натъкнали на ужасяваща гледка. В личните вещи и помещения на задържания са намерени няколко черепа, цял пищял, ръка и други скелетни останки, които той е съхранявал старателно в куфар. Органите на реда са открили и изкуствена деформация на лице, изработена изцяло от истинска човешка кожа. Сред находките е имало и консервирано сърце в стъклен съд, като към момента се провеждат съдебномедицински експертизи, за да се установи със сигурност дали то е с човешки произход.

Признания за канибализъм

Според събраните до момента доказателства извършителят е набавял колекцията си по два начина. Той редовно е изравял гробове в местни гробищни паркове и успоредно с това е крадял биологични останки от болничното заведение, в което е полагал труд. По време на официалните разпити пред органите на реда той е направил пълни самопризнания. Обяснил е престъпните си действия със силно психологическо и нездравословно влечение към мъртви тела и човешка плът. По-шокиращото в показанията му е твърдението, че е използвал част от откраднатите човешки органи и тъкани в кулинарията, за да си приготвя храна вкъщи. Работата по случая продължава, като предстои да му бъде назначена пълна съдебно-психиатрична експертиза.



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