Ноле и DARA взривиха с танц на „Bangaranga“. Как стана това

Победителката в "Евровизия" DARA се похвали с неочаквана среща със световната тенис звезда Новак Джокович. Изпълнителката публикува видео в социалните мрежи, на което двамата танцуват на хита й Bangaranga, а към кадрите добави и любопитен разказ, съобщава Dir.bg.

"Колко малък е светът. Когато съдбата проговори, ти я слушаш... и правиш Бангаранга. Вчера съвсем случайно срещнах Новак, докато вечеряхме - най-неочакваната среща, но по някакъв начин сякаш беше писано да се случи", написа певицата.

На видеото DARA и сръбската тенис легенда са в отлично настроение. Клипът бързо привлече вниманието на последователите на изпълнителката, които останаха изненадани от необичайната среща.

Преди няколко седмици Ноле качи в социалните мрежи видео, в което с дъщеря му Тара танцуват на фона на хита, донесъл на DARA исторически триумф в "Евровизия". С клипа Джокович предизвиква на танцов дуел световната №1 Арина Сабаленка.

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