Попитахме Изкуствения интелект какво да вечеряме. Предложението

Тази рецепта е идеална за бърза вечеря или хапване с приятели, тъй като не изисква пържене в мазнина.
Съставки:
1 кг пилешки крилца
3 супени лъжици зехтин или разтопено масло
3 скилидки чесън (пресовани)
50 г настърган пармезан или твърд кашкавал
1 чаена лъжица червен пипер
1/2 чаена лъжица черен пипер
1 чаена лъжица сол
1 супена лъжица царевично нишесте (за хрупкавина)
Начин на приготвяне:
Подготовка: Измийте и подсушете добре пилешките крилца. Разрежете ги в ставите, ако са цели.
Овкусяване: В купа смесете зехтина (или маслото), пресования чесън, солта, черния и черния пипер, както и царевичното нишесте. Разбъркайте добре.
Овалване: Изсипете маринатата върху крилцата и ги разбъркайте с ръце, така че всяко крилце да бъде покрито.
Печене: Подредете ги в тава, застлана с хартия за печене. Печете в предварително загрята на 200°C фурна за около 35-40 минути, докато станат златисти.
Финал с пармезан: Извадете ги, поръсете обилно с настъргания пармезан и върнете във фурната за още 5 минути, докато се образува апетитна коричка.
Добър апетит!
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