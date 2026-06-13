Попитахме Изкуствения интелект какво да вечеряме. Предложението

Тази рецепта е идеална за бърза вечеря или хапване с приятели, тъй като не изисква пържене в мазнина.

Съставки:

Начин на приготвяне:

Подготовка: Измийте и подсушете добре пилешките крилца. Разрежете ги в ставите, ако са цели.

Овкусяване: В купа смесете зехтина (или маслото), пресования чесън, солта, черния и черния пипер, както и царевичното нишесте. Разбъркайте добре.

Овалване: Изсипете маринатата върху крилцата и ги разбъркайте с ръце, така че всяко крилце да бъде покрито.

Печене: Подредете ги в тава, застлана с хартия за печене. Печете в предварително загрята на 200°C фурна за около 35-40 минути, докато станат златисти.

Финал с пармезан: Извадете ги, поръсете обилно с настъргания пармезан и върнете във фурната за още 5 минути, докато се образува апетитна коричка.