ДА! На българската храна

Попитахме Изкуствения интелект какво да вечеряме. Предложението

Бърза и здравословна рецепта

Попитахме Изкуствения интелект какво да вечеряме. Предложението
13 юни 26 | 23:20
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Мая Петрова

Тази рецепта е идеална за бърза вечеря или хапване с приятели, тъй като не изисква пържене в мазнина.

Съставки:

  • 1 кг пилешки крилца

  • 3 супени лъжици зехтин или разтопено масло

  • 3 скилидки чесън (пресовани)

  • 50 г настърган пармезан или твърд кашкавал

  • 1 чаена лъжица червен пипер

  • 1/2 чаена лъжица черен пипер

  • 1 чаена лъжица сол

  • 1 супена лъжица царевично нишесте (за хрупкавина)

Начин на приготвяне:

  1. Подготовка: Измийте и подсушете добре пилешките крилца. Разрежете ги в ставите, ако са цели.

  2. Овкусяване: В купа смесете зехтина (или маслото), пресования чесън, солта, черния и черния пипер, както и царевичното нишесте. Разбъркайте добре.

  3. Овалване: Изсипете маринатата върху крилцата и ги разбъркайте с ръце, така че всяко крилце да бъде покрито.

  4. Печене: Подредете ги в тава, застлана с хартия за печене. Печете в предварително загрята на 200°C фурна за около 35-40 минути, докато станат златисти.

  5. Финал с пармезан: Извадете ги, поръсете обилно с настъргания пармезан и върнете във фурната за още 5 минути, докато се образува апетитна коричка.

  6. Добър апетит!

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Автор Мая Петрова
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