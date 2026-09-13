Край на задължителните автогари по междуселищните линии
Парламентът единодушно прие поправка в закона, улесняваща автобусните превозвачи и малките общини
Следете всички новини, анализи и коментари за Населени Места. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парламентът единодушно прие поправка в закона, улесняваща автобусните превозвачи и малките общини
В София пътищата към Витоша бяха затворени за почистване тази нощ
Стартирана е процедура за деклариране
Това е гаранция за реалната представителност на хората в малките населени места
Това каза премиерът Бойко Борисов
А1 продължава да разширява фиксираната си мрежа, която вече покрива 1 милион и 590 хиляди домакинства в страната
Малките населени места в България са в най-неблагоприятно отношение в цените на храните
Парите са по програма за сътрудничество
Дължината на бетонираните улици е 3,8 километра стръмни участъци в населени места
В петнадесет населени места днес ще се провеждат нови избори за кметове на кметства, а в три - частични. Петнадесетте населени места са: с. Гостилица...
В около 15 населени места ще има трети тур на местните избори заради подадени равен брой гласове на балотажа, показват данните на ЦИК. В Централната и...
Добрич. Да няма бели петна и пари от европейските програми да стигат до всички населени места в страната искат общините от централната власт. Това съо...