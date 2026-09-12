Бивш министър разказа за далавери на Доган със слънчоглед
По думите му, тогава ДПС е било недоволно от решението за „преструктуриране“ на кабинета
Следете всички новини, анализи и коментари за Минало. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По думите му, тогава ДПС е било недоволно от решението за „преструктуриране“ на кабинета
Ето какво очаква и другите зодиакалните знаци
Каза защо жените толкова харесват образа й в „Наистина любов“
Майка ми ставаше рано да ни гледа сама с братята ми, каза той
Прочутият актьор разказва за семейството
Няма младеж, който да не го е чувал
Какво се случва с бившата първа дама
Певицата е минала през големми перипетии
Те трябва да поемат по нов път
Митьо е недоволен от твърдения на водещата в подкаст
Снимката е от 1953 година
Видът им през началото на века
Какво можете да откриете в него
Кандидатът за кмет на София сподели виждането си за бъдещето на града
Негативизмът и носталгията по миналото ни отличават от останалия свят, казва Яница Петкова от "Галъп"
Идва ли старата практика с отвличанията?
Какво вещаят звездите – вижте хороскопа за днес
Трябва се преборим гоненията на "врага с партиен билет", каза лидерът на БСП-София
Любопитни подробности от кариерата на тв водещата
В момента, в който започнахме да строим дъгата, над 200 къщи са направени, каза премиерът, който инспектира Околовръстното