Ема Томпсън разкри миналото си. История с Тръмп

Носителката на две награди „Оскар“ Ема Томпсън разкри истории от миналото си и изненадващо в тях включи и президента Доналд Тръмп. Това се случи по време на среща с фенове в рамките на филмовия фестивал в Локарно, пише Deadline.

Британската актриса призна, че веднъж е отказала среща на бъдещия президент.

Тя сподели, че той й се обадил, докато е снимала филма на Майк Никълс "Основни цветове" през 1998 г.

"Той ми каза: "Здравейте, аз Доналд Тръмп. Как мога да ви помогна?“. Реших, че има грешка и казах. „Ще ти обадя отново".

Това се случило след развода й и тя били в много депресивно състояние. Нямала представа откъде е научил номера й, но днес с усмивка казва. "Можех да отида на среща с Доналд Тръмп и да променя хода на американската история".

Томпсън заяви още, че е изключително изненадана от голямата популярност на филма "Наистина любов", който излезе през 2003 година.

Тя каза, че моментът във филма, когато героинята й разбира за изневярата на съпруга си, е станал толкова вирусен, защото е "докоснал всички жени до мозъка на костите си".

"Когато ние, жените, изпитваме сърдечна болка, ние сме принудени да я крием, за да не виждат хората. Всъщност не плачът й наистина докосва хората, а начинът, по който оправя леглото, слиза по стълбите и изглежда весела", категорична е Томпсън.

На въпрос за ролята си в Хари Потър, актрисата призна, че това не е най-важният филм в кариерата й.

"Не искам да обидя феновете на Хари Потър, но отидох там с очила и пухкава прическа, а след това си тръгнах с доста добра заплата", каза Ема под силния смях от публиката.

