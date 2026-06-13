Ема Томпсън разкри миналото си. История с Тръмп
Каза защо жените толкова харесват образа й в „Наистина любов“
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Каза защо жените толкова харесват образа й в „Наистина любов“
Хорът се включи в #Resolution2020 в защита на климата
Ема Уотсън ще играе ролята на Бела в новата екранизация на "Красавицата и звярът". Поредната интерпретация на вечната класика се очаква да излезе на г...