Бивш министър разказа за далавери на Доган със слънчоглед

Александър Праматарски от Демократическата партия извади още от кирливите ризи на дерибея Ахмед Доган.

Той си спомни пред NOVA за бурните времена от началото на прехода и по-конкретно от правителството на Филип Димитров, съставено тогава с подкрепата на ДПС на Доган.

По думите му, тогава ДПС е било недоволно от решението за „преструктуриране“ на кабинета.

Аз съм имал случай, когато Доган е пращал при мен депутат да иска определени неща. И аз го изгоних от кабинета си“, разказа Праматарски.

„Бяха натоварили един кораб със слънчогледово семе. Понеже тогава режимът беше, че без разрешение от министерство на търговията, което аз имах честта да оглавявам, не могат да изнесат и едно зърно. Пристига един от неговите депутати и казва: „Шефът ме прати тук, нали, имаме една сделка...“. Правя аз една проверка, оказа се, че корабът е натоварен.

Звъня на министъра на земеделието, който е компетентен човек, и му казвам: „Виж какво, има един случай, за зърно“. Категорично отказах“, спомня си той.

„Това изкара 8 месеца. И след още 6 месеца правителството падна с депесарския шут на Ахмед Доган“, добави Праматарски.

