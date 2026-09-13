Удар за българите! Търсят връзки за тези хотели по морето
Цените тази година са с около 10% по-високи от миналата
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Цените тази година са с около 10% по-високи от миналата
Поведението му стана хит в мрежата
Ако сега въведените мерки не дадат ефект, ще се премине към по-строг контрол, казаха от НЗОК
До края на месеца забавянията на тези плащания ще се регулират, каза шефът на Касата Петко Салчев
За нас, медиците, актуализация на бюджена няма, каза Иван Маджаров
Люба Ласкин е на първа линия в борбата срещу ковид
Влизаме в оранжевата зона, нужно е спешно да се приеме актуализацията на бюджета, каза здравният министър
Това е решение на служебното правителство
Потърпевшите настояват да получат обещаните пари
Стотици продължават да се ваксинират в страната
Решението е на Надзорния съвет на НЗОК
Трябва да удържим до януари, февруари, когато ще има ваксини и нови тепарапии.
Това прие на първо четене Народното събрание
1,9 милиона българи не носят маски, медиците на първа линия изнемогват
Народните представители отмениха забраната за къмпингуване и паркиране в зона "А" (плажовете на първа линия) извън определените за това места по Черно...