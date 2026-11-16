Добрата реколта вече не гарантира добри продажби. Качественото вино невинаги печели потребителя. Младите поколения променят навиците си, традиционните маркетингови стратегии губят ефективност, а технологиите пренареждат пазара. Виненият свят е изправен пред сериозна промяна – и този път тя не започва от лозето, а от хората.

Кой ще купува вино след десет години, как ще го избира и как българските производители могат да спечелят новите поколения?

Тези въпроси ще бъдат в центъра на международната конференция „Виното и хората: какво (ще) ни свързва?“, която ще се проведе на 26 ноември 2026 г. в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, София.

Конференцията е професионалният и стратегически акцент на 15-ото издание на DiVino.Taste. Тя премества фокуса от самото вино към хората, които го купуват, и към икономическите предизвикателства пред производителите. Международни експерти, социолози и предприемачи ще представят изследвания, пазарни тенденции и успешни бизнес модели, които могат да помогнат на българските изби да намерят нови възможности за развитие.

Първият мит: потребителите познават виното и остават верни на марките

Лули Холстед (Lulie Halstead) ще постави под съмнение едно от най-устойчивите убеждения във винения бизнес – че потребителите избират внимателно и рационално, познават сортовете и остават лоялни на любимите си производители.

В лекцията „Винените потребители не мислят за нас“ тя ще покаже защо реалността е различна. Покупката често е импулсивна, познанията са ограничени, а лоялността – много по-слаба, отколкото индустрията предполага. За българските винопроизводители изводите могат да се окажат решаващи в битката за място на все по-конкурентния пазар.

Поколението Z променя правилата. А виненият бизнес?

Социологът Елена Дариева ще представи данни за потребителските нагласи в България с фокус върху поколението Z, Милениълите и жените.

Анализът ще проследи как начинът на живот, социалната среда, поводът и достъпността определят избора между вино, бира и други напитки. Ще бъдат разгледани и бариерите, които отдалечават различните аудитории от виното.

Основният извод, който презентацията ще постави на обсъждане, е, че производителите трябва да познават реалните си потребители, вместо да разчитат на остарели представи за тях.

Виното вече не е само в бутилката

Може ли една винарна да превърне цял регион в туристическа дестинация?

Зейнеп Арджа Саллъел (Zeynep Arca Sallıel) ще представи опита на Arcadia Vineyards в Тракия – проект, който съчетава винопроизводство, гастрономия, природа, устойчивост и местна култура.

Нейната презентация „От земята до хората: как виното ни свързва?“ ще покаже как виното се превръща в преживяване, а посещението на една изба – в повод за откриване на цял регион. Модел, който открива перспективи и пред българския винен туризъм.

„Краят на света, какъвто го познаваме“ – и защо това е добра новина

Една от най-провокативните лекции в програмата е на Поли Хамънд (Polly Hammond), която пристига с необичайно оптимистично послание: „Това е краят на света, какъвто го познаваме (и аз не се притеснявам)“.

Променя се всичко – от поведението на купувачите и каналите за продажба до цените, туризма и мястото на виното в съвременната култура. Но Хамънд вижда в тази трансформация не само рискове, а и нови възможности.

Тя ще очертае къде българските производители могат да действат още сега, за да превърнат промените в свое конкурентно предимство.

От традицията към новите технологии

Изкуственият интелект също влиза в разговора за бъдещето на виното. Новите технологии вече променят начина, по който бизнесът анализира пазарите, общува с потребителите и изгражда своите марки. Но могат ли те да заменят личното отношение, емоцията и преживяването, които правят виното част от човешката култура?

Именно тук е голямата цел на конференцията – да превърне международния опит и пазарните анализи в практически идеи за българския винен бизнес. Не просто да очертае проблемите, а да покаже нови посоки за развитие, по-добро позициониране и достигане до потребителите.

Форумът ще свърже производители, предприемачи, изследователи и специалисти по комуникации в разговор, който излиза отвъд лозята и избите и поставя българското вино в контекста на глобалните икономически и обществени промени.

Защото бъдещето на винената индустрия няма да се решава само в лозята и избите. То ще зависи от хората – от техния избор, начин на живот и желанието им виното да остане част от него.

Международната конференция открива тридневната програма на DiVino.Taste 2026. На 27 и 28 ноември форумът продължава с най-голямото изложение на български вина, което събира производители, професионалисти и ценители и представя многообразието на съвременното българско винопроизводство.