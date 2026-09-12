Всичко за Барут

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Турското буре барут

Турското буре барут

Руслан Йорданов Точно преди година в президентския дворец в Анкара Реджеп Ердоган и Владимир Путин братски се прегърнаха и очертаха светлото бъдеще н...

30 ноември | 6:50
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Деца се подпалиха с игра

Деца се подпалиха с игра

Бургас. Детска игра се превърна в страшна трагедия и едва не отне живота на две 13-годишни деца. Те се самоподпалили, докато се забавлявали в дома на...

09 октомври | 15:54
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