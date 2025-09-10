Нови подробности за завода за барут

България е в напреднал етап на преговори с германския оръжеен концерн „Райнметал“ за изграждане на завод за барут у нас

Това съобщи министърът на икономиката Петър Дилов по време на заседание на ресорната парламентарна комисия.

По думите му „Райнметал“ ще притежава 51% от бъдещата инвестиция, а останалият дял ще бъде на държавното предприятие ВМЗ. Министърът уточни, че проектът предвижда реални вложения в страната, а не просто придобиване на интелектуална собственост от германската компания.

„Ще можем да участваме в доставките на НАТО и в превъоръжаването на партньорите. Не просто ще се запазят работните места в отбранителната индустрия, но и ще се разширят“, посочи Дилов.

Очаква се новият завод да даде тласък на българската оръжейна индустрия и да засили позициите на страната в международните военни доставки.

