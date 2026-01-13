Новите данъци! Декларираме в лева, плащаме в евро

От 1 януари 2026 г. България премина към еврото и това променя из основи начина, по който се декларират и плащат данъци и осигуровки. Основното правило е ясно, но не винаги интуитивно - доходите за 2025 г. се декларират в лева, а всички задължения се плащат в евро. Това важи и през краткия период на двойно обращение на двете валути (януари), защото плащанията към Националната агенция за приходите (НАП) са изцяло безкасови.

Преходният период

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други публични задължения към държавата и общините се заплащат единствено в евро. Това правило важи за всички публични вземания, установявани или събирани от НАП, включително данъци, осигурителни вноски, лихви и санкции. Дори в периода на двойно обращение до 31 януари 2026 г. плащанията към приходната агенция не могат да се извършват в брой и съответно не могат да бъдат направени директно в левове.

В този преходен период е възможно задълженията да се платят с левове само чрез банка или доставчик на платежни услуги, като сумата се внася на каса. В този случай обаче превалутирането не се прави от гражданина или фирмата, а от банката, която превежда към сметката на НАП сумата вече в евро. За платеца това означава, че няма нужда да изчислява курса или да закръглява, защото системата го прави автоматично. На практика това означава, че хората и фирмите трябва да следят най-вече коректността на самия превод, включително правилната сметка на НАП, точния код за вид плащане и срока. Валутата на наличните средства няма решаващо значение, защото при безкасовите операции именно банките и платежните доставчици поемат превалутирането и отговорността за прилагането на фиксирания курс.

Кой е ключовият ориентир

Ключовият ориентир при попълване на декларациите е данъчният период, а не моментът на подаване. Всички декларации, които се отнасят за периоди до 31 декември 2025 г., се попълват в лева, независимо че се подават през 2026 г. Това включва годишните декларации на физическите лица за доходите им през 2025 г., декларациите на фирмите за 2025 г., справките-декларации по ДДС за декември 2025 г., както и осигурителните декларации за месец декември.

За периоди от 1 януари 2026 г. нататък правилото се обръща - декларациите се попълват в евро, включително когато периодът попада в рамките на двойното обращение. Така декларации за януари 2026 г. или за първото тримесечие на годината вече съдържат суми в евро. При коригиращи декларации валутата отново следва периода, за който се прави корекцията.

Това има особено значение за хората със смесени доходи или с повече от един източник на приходи. Ако доходът е получен през 2025 г., той влиза в декларация в лева, независимо че документът се подава месеци по-късно. Обратното важи за доходи от 2026 г., дори когато попадат в януари - месецът на двойното обращение.

Как да бъдат избегнати грешки

Важно уточнение, което често се пропуска, е че декларирането и плащането са две различни стъпки. Когато в декларацията сумите са в лева, задължението към НАП пак се плаща в евро. Превалутирането се извършва по фиксирания курс 1,95583 и се закръглява до втория знак след десетичната запетая по правилата за въвеждане на еврото.

В електронните услуги на НАП това е ясно визуализирано. При декларации за 2025 г., които се подават чрез екранни форми, сумите се показват както в лева, така и в евро, с пояснителни текстове каква валута се използва за попълване и каква за плащане. Целта е да се избегнат грешки при преводи и неправилно наредени плащания.

Тук е важно хората да обръщат внимание и на закръгляването. Разликите от няколко евроцента не са грешка, а резултат от задължителните правила за превалутиране. Ако такъв остатък не бъде платен, той може да остане като минимално задължение и с времето да започне да носи лихва.

Какво се случва с непогасените задължения

Всички непогасени задължения, както и надвнесени или недължимо внесени суми по данъчно-осигурителната сметка към 31 декември 2025 г., се превалутират автоматично в евро. Това става служебно, без необходимост от действия от страна на гражданите или фирмите. Превалутираните суми се вписват като салда в евро към 1 януари 2026 г. През януари 2026 г. в електронната справка за задълженията ще се виждат суми както в евро, така и превалутирани в левове. Възможни са минимални разлики от няколко евроцента спрямо по-старите справки, което не е грешка, а резултат от различния начин на закръгляване. От 1 февруари 2026 г. справките ще показват само суми в евро. Това означава, че хората не бива да сравняват механично справките „преди“ и „след“ 1 януари. Промяната в начина на показване и закръгляване е техническа и не променя реалния размер на задължението, а само начина, по който то се визуализира в системите.

Удостоверения, справки, ревизионни актове

Документите, издавани от НАП след 1 януари 2026 г., следват ясна логика. За периоди преди тази дата паричните стойности се посочват в левове, а за периоди след нея в евро. Това важи както за удостоверения и справки, така и за ревизионни актове и актове за установяване на задължения, като при тях сумите за внасяне и възстановяване се посочват и превалутирани в евро.

Възстановяването или прихващането на недължимо платени суми, събрани преди въвеждането на еврото, също се извършва в евро. Лихвите за просрочие се изчисляват по нов механизъм, обвързан с основния лихвен процент на Европейската централна банка плюс фиксирана надбавка.

Това има значение най-вече за хората с текущи спорове, ревизии или висящи производства. Дори когато задължението е възникнало в левове, неговото плащане, възстановяване или олихвяване след 1 януари 2026 г. ще се случва изцяло в евро.

Двойна проверка за счетоводствата

За бизнеса 2026 г. е смесена година. Фирмите подават годишните си декларации за 2025 г. в лева, но плащат корпоративния данък в евро. ДДС за декември 2025 г. също се декларира в лева, но се плаща или възстановява в евро. Авансовите вноски за 2026 г. вече се декларират и плащат изцяло в евро, макар изчисленията им да стъпват на резултати от 2025 г., отчетени в лева. Особено важно е фирмите да следят данъчно-осигурителната си сметка, защото всички данъци и осигуровки постъпват по една обща сметка. Плащане, направено с една цел, може да покрие друго по-старо задължение, което изисква повишено внимание през първите месеци на еврото.

За счетоводствата това означава двойна проверка - както на подадените декларации, така и на начина, по който плащанията са разпределени от системата. Именно при фирмите рискът от технически грешки и объркване е най-голям, защото обемът от задължения и плащания е значително по-голям.

Внимавайте с детайлите

Първото и най-често объркване ще бъде свързано с валутата, в която хората очакват да платят. Много граждани ще продължат инстинктивно да мислят в левове и ще се изненадат, че след като са попълнили декларация в лева, системата на Националната агенция за приходите им показва задължение за плащане в евро. Това не е грешка, а нормалната логика на прехода, но в първите месеци ще създава напрежение и съмнения дали всичко е направено правилно.

Вторият проблем ще идва от закръгляването. Разлики от няколко евроцента между стара справка и новата, показвана след 1 януари 2026 г., ще карат хората да търсят „липсващи пари“ или да подават сигнали. Всъщност става дума за различен начин на превалутиране и закръгляване, който законът изисква и който НАП прилага автоматично. Ако тези минимални остатъци не се платят, те могат да останат като дребно задължение и с времето да започнат да се олихвяват.

Третият често срещан проблем ще бъде при фирмите, когато едно плащане покрие различно задължение от очакваното. Тъй като всички данъци и осигуровки влизат в една данъчно-осигурителна сметка, плащане, наредено с мисълта за ДДС, може да погаси по- старо задължение за корпоративен данък или осигуровки. Това ще създава усещане, че „данъкът не е платен“, въпреки че сумата реално е постъпила.

И не на последно място, много хора ще гледат датата на подаване, вместо периода, за който се отнася декларацията. Именно това ще бъде източник на най-много грешки. Ще има декларации за 2025 г., подадени през 2026 г., но попълнени погрешно в евро вместо в лева. В първите месеци вниманието към детайлите ще бъде по-важно от всякога.

